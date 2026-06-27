Canicule : 109 morts recensés vendredi à Paris par le Samu

Les services de secours parisiens ont enregistré 109 décès vendredi, contre sept habituellement. Le bilan sanitaire complet ne sera connu que dans plusieurs semaines.

Le Samu de Paris a recensé 109 décès vendredi lors d’interventions à domicile ou sur la voie publique, contre sept habituellement à la même période. Ces chiffres, révélés par les services de secours parisiens, ne prennent pas en compte les décès survenus à l’hôpital. Alors que 50 départements restaient en vigilance rouge samedi, la canicule reflue lentement par l’ouest du pays. Vingt départements, dont l’ensemble de l’Ile-de-France, repasseront en vigilance orange dès dimanche matin à 6 heures.

Un bilan définitif dans plusieurs semaines

L’ampleur réelle de la surmortalité provoquée par cette vague de chaleur exceptionnelle de juin ne sera connue que dans plusieurs semaines. Plusieurs méthodes permettent d’estimer l’impact sanitaire d’un tel épisode caniculaire, mais la plus rapide à appliquer nécessite du temps pour croiser l’ensemble des données. Les autorités sanitaires devront analyser les certificats de décès et comparer la mortalité observée avec celle attendue en temps normal.

La situation climatique a conduit à l’annulation de plusieurs événements ce week-end, notamment pour éviter de surcharger les services de secours. Les températures restent élevées malgré une baisse progressive annoncée. Les services d’urgence demeurent mobilisés face à cette crise sanitaire dont le bilan définitif reste pour l’heure impossible à établir en temps réel.