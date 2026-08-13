SANTÉ Santé publique

Savoie : deux décès et 41 cas de légionellose recensés depuis début juin

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Savoie : deux décès et 41 cas de légionellose recensés depuis début juin
Savoie : deux décès et 41 cas de légionellose recensés depuis début juin

L’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a publié mardi un bilan préoccupant pour la Savoie. Entre le 1er juin et le 10 août 2026, quarante-et-un cas de légionellose ont été déclarés aux autorités sanitaires du département. Deux personnes sont mortes des suites de cette infection respiratoire. Les victimes, âgées de plus de 80 ans, présentaient une vulnérabilité accrue face à cette maladie.

40 hospitalisations pour problèmes respiratoires

Quarante malades ont dû être hospitalisés pour des problèmes respiratoires liés à la bactérie. L’ampleur de l’épidémie inquiète les services de santé, qui tentent de circonscrire la source de contamination. La légionellose se contracte par inhalation de gouttelettes d’eau contaminée, souvent issues de systèmes de climatisation ou de circuits d’eau chaude mal entretenus.

Les autorités sanitaires poursuivent leurs investigations pour identifier l’origine précise de ces contaminations. Le département enregistre une concentration de cas inhabituelle sur cette période estivale. L’ARS appelle à la vigilance, sans pour autant communiquer à ce stade sur les zones géographiques les plus touchées ou sur les mesures de prévention engagées.

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