L’influenceur nigérian KC Luxury arrêté après la saisie de 184 kg de cocaïne

Afolabi Kazeem Micheal, connu sous le nom de KC Luxury, est arrêté à l'aéroport de Lagos alors qu'il tentait de fuir vers Paris avec 184 kg de cocaïne évalués à 28 millions de dollars. Les autorités le soupçonnent d'être le coordinateur nigérian d'un cartel international de drogue. Un complice a également été appréhendé.

Les autorités nigérianes ont interpellé Afolabi Kazeem Micheal, alias « KC Luxury », suivi par 700 000 abonnés sur Instagram, alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour Paris. La cocaïne saisie, d’une valeur de près de 28 millions de dollars, était destinée au Royaume-Uni.

C’est à la porte d’embarquement de l’aéroport international Murtala Mohammed de Lagos que l’arrestation a eu lieu, dix jours après la découverte du chargement. Afolabi Kazeem Micheal, 49 ans, tentait de quitter le Nigeria sur un vol en classe affaires à destination de la capitale française lorsque les agents de l’Agence nationale de lutte contre les drogues (NDLEA) l’ont cueilli.

Le 3 août, 184,5 kg de cocaïne avaient été retrouvés dissimulés dans des boîtes brunes au sein d’un entrepôt de messagerie à Lagos. La drogue, estimée à 28 millions de dollars (21 millions de livres sterling), devait être acheminée vers le Royaume-Uni, d’autres pays européens et l’Asie, selon la NDLEA, qui décrit le Nigeria comme un hub de transit utilisé depuis des années par ce réseau international.

Sur les réseaux sociaux, « KC Luxury » se présentait comme un homme d’affaires spécialisé dans l’or et les articles de luxe. Les enquêteurs l’accusent d’avoir été la tête de pont nigériane d’un cartel acheminant de la cocaïne depuis l’Amérique du Sud vers l’Europe et l’Asie. Au moment de son arrestation, il transportait plus de 12 840 dollars en espèces, répartis en euros, en livres sterling et en nairas, ainsi que des bijoux de valeur que l’agence qualifie de « produits de son commerce illicite ».

« Sur la base de renseignements crédibles indiquant qu’il avait l’intention de fuir le pays, nos agents ont agi de manière décisive et l’ont appréhendé à la porte d’embarquement, alors même qu’il tentait d’échapper à la justice », a déclaré le général Buba Marwa, directeur de la NDLEA, lors d’une conférence de presse à Lagos.

Un second suspect, Lawal Mujab Kehinde, 33 ans, a également été arrêté. Il aurait travaillé pour la société de logistique par laquelle la drogue transitait et aurait été rémunéré en liquide pour conditionner les colis. Ni Micheal ni Kehinde n’ont réagi aux accusations portées contre eux, et aucun des deux n’a été mis en examen à ce stade.

La NDLEA indique que d’autres membres présumés du réseau au Royaume-Uni ont été arrêtés par les services répressifs britanniques. Marwa a promis de poursuivre les autres membres de l’organisation : « Nous vous traquerons jusqu’aux portes d’embarquement s’il le faut. »