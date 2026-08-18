Des pirates somaliens s’emparent d’un cargo commercial au large de la Corne de l’Afrique

Huit pirates armés prennent le contrôle d’un cargo commercial au large de la Somalie, déclenchant des alertes des autorités maritimes internationales. Cette capture survient dans un contexte de recrudescence de la piraterie dans la région, où plusieurs navires ont déjà été détournés, aggravant les défis pour les armateurs.

Un navire de commerce a été capturé par huit pirates armés au large de la Somalie, selon des alertes émises lundi par des organismes maritimes internationaux. L’incident survient dans un contexte de recrudescence de la piraterie dans la région.

Les autorités maritimes britanniques (UKMTO) et européennes (MSCIO) ont toutes deux diffusé des alertes signalant l’abordage d’un cargo non identifié par huit individus armés près de la Corne de l’Afrique. Le MSCIO a précisé que « l’équipage est signalé sain et sauf pour l’instant », tandis que l’UKMTO a conseillé aux navires de « naviguer avec prudence et de signaler toute activité suspecte ».

La piraterie au large de la Somalie avait fortement reculé après avoir sévi tout au long des années 2000, avec un pic atteint autour de 2011. L’année 2026 marque un retour inquiétant du phénomène. Trois pétroliers transportant des engrais et du pétrole ont été capturés en avril et mai, et un navire-citerne chimique a été détourné au large du Yémen en juillet. Ces quatre bâtiments sont toujours retenus au large des côtes somaliennes.

Ce regain de piraterie complique davantage la situation des armateurs internationaux, déjà contraints de naviguer dans un environnement hostile au Moyen-Orient. Les compagnies maritimes cherchent à éviter le détroit d’Ormuz, zone de tensions, tout en faisant face aux attaques des Houthis en mer Rouge.