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Afrique du Sud : 27 morts dans des fusillades de masse à Johannesburg et au Cap

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Afrique du Sud : 27 morts dans des fusillades de masse à Johannesburg et au Cap
Afrique du Sud : 27 morts dans des fusillades de masse à Johannesburg et au Cap

Un week-end meurtrier a endeuillé l’Afrique du Sud, avec deux fusillades de masse survenues à Johannesburg et au Cap, faisant au moins 27 victimes. Ces drames s’ajoutent à la découverte d’une onzième victime attribuée à un possible tueur en série à l’est de la capitale économique du pays.

L’Afrique du Sud a été frappée par une vague de violence meurtrière ce week-end. Deux fusillades de masse, l’une à Johannesburg et l’autre au Cap, ont coûté la vie à au moins 27 personnes. Les circonstances précises de ces attaques et l’identité des auteurs n’ont pas encore été établies, tandis que les enquêtes se poursuivent.

Ces événements surviennent dans un contexte déjà alourdi par une autre affaire criminelle. Les autorités ont en effet retrouvé une onzième victime à l’est de Johannesburg, dans le cadre d’une enquête portant sur les agissements d’un possible tueur en série. Ce dossier mobilise les forces de l’ordre depuis plusieurs semaines.

La violence armée constitue un fléau persistant en Afrique du Sud, pays qui affiche l’un des taux d’homicides les plus élevés au monde. Les fusillades collectives, souvent liées à des règlements de comptes entre gangs ou à des braquages, frappent régulièrement des quartiers populaires des grandes métropoles du pays.

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