Saône-et-Loire : les trois sénateurs sortants conservent leur siège

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En Saône-et-Loire, les grands électeurs ont reconduit l’ensemble de la délégation sortante. Fabien Genet, Marie Mercier et Paulette Matray sont tous trois réélus.

Ils se présentaient sur trois listes distinctes. Celle de Fabien Genet obtient 503 voix, celle de Marie Mercier 437 voix et celle de Paulette Matray 339 voix. Chacune remporte un siège.

Le résultat laisse donc en place deux sénateurs de droite et une sénatrice de gauche. Malgré la présence d’autres candidatures, aucun nouveau visage ne fait son entrée au Sénat pour ce département.