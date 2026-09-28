POLITIQUE

Haut-Rhin : Benjamin Huin élu sénateur, trois sortants reconduits

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Haut-Rhin : Benjamin Huin élu sénateur, trois sortants reconduits
Haut-Rhin : Benjamin Huin élu sénateur, trois sortants reconduits

Benjamin Huin fait son entrée au Sénat dans le Haut-Rhin. Sa liste d’union au centre obtient 420 voix et décroche l’un des quatre sièges du département.

Les trois autres mandats reviennent à des sénateurs sortants : Christian Klinger et Sabine Drexler, élus sur la liste Les Républicains, ainsi que Ludovic Haye, candidat Horizons. La liste LR arrive en tête avec 473 voix et deux sièges.

Le nouveau sénateur Benjamin Huin rejoint ainsi une délégation largement reconduite. Aucune des listes de gauche ni celle de l’alliance RN ne remporte de siège.

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