POLITIQUE

Sénatoriales : Mathieu Darnaud récuse tout rapprochement entre LR et le RN

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Sénatoriales : Mathieu Darnaud récuse tout rapprochement entre LR et le RN
Sénatoriales : Mathieu Darnaud récuse tout rapprochement entre LR et le RN

Après les appels de Jordan Bardella et d’Éric Ciotti aux sénateurs de droite, Mathieu Darnaud a réaffirmé la séparation entre Les Républicains et le Rassemblement national. « Il n’y a pas de porosité entre nous et le RN », a déclaré le président du groupe LR.

Les Républicains restent le groupe le plus important du Sénat à l’issue du renouvellement du 27 septembre, malgré la perte de plusieurs sièges. Les estimations diffusées pendant la soirée demeuraient provisoires, certains élus n’ayant pas encore précisé leur rattachement. Mathieu Darnaud a notamment mis en avant les sièges gagnés en Creuse, dans l’Aube et en Corrèze.

L’alliance avec le centre reste le cadre de la majorité

La direction sénatoriale LR insiste sur le maintien de la majorité formée avec les centristes. L’arrivée d’un groupe RN-UDR modifie la représentation des partis au Palais du Luxembourg, mais ne fait pas disparaître cette alliance majoritaire. Les responsables républicains distinguent ainsi la reconnaissance du résultat électoral d’un rapprochement politique avec le RN.

Les déclarations de la soirée exposent donc deux orientations différentes : Bardella et Ciotti proposent une coopération, tandis que Darnaud la récuse publiquement. Il s’agit de prises de position successives, et non de l’annonce d’une négociation commune entre les directions des formations concernées.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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