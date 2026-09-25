Sénatoriales : Renaud Muselier attaque Bruno Retailleau, Gérard Larcher rappelle l’investiture officielle de LR

La campagne pour les sénatoriales dans les Bouches-du-Rhône est marquée par des tensions internes au sein des Républicains. Renaud Muselier critique Bruno Retailleau pour avoir soutenu une liste dissidente, tandis que Gérard Larcher rappelle l’investiture officielle de son camp. Ces conflits reflètent les divisions grandissantes à l'approche de l'élection présidentielle.

La campagne sénatoriale tourne au règlement de comptes à droite dans les Bouches-du-Rhône. À trois jours du scrutin, Renaud Muselier s’en prend directement à Bruno Retailleau après la décision du président des Républicains de soutenir la liste dissidente conduite par Valérie Boyer, alors que les instances nationales de LR avaient investi une autre liste, menée par Brigitte Devésa avec Renaud Muselier en deuxième position.

« Bruno Retailleau est chef de parti et il va à l’encontre de la commission nationale d’investiture, pour laquelle il avait donné son accord », dénonce le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il ajoute, à propos du candidat LR à la présidentielle : « Il n’est pas encore président avec des comportements pareils. »

Larcher rappelle quelle liste a été investie

Gérard Larcher devait initialement se rendre ce jeudi à Aix-en-Provence pour soutenir Brigitte Devésa et Renaud Muselier. Le président du Sénat a finalement annulé son déplacement en raison, selon son entourage, d’une obligation personnelle. Il a toutefois adressé un courrier rappelant clairement que leur liste avait reçu l’investiture de la commission nationale d’investiture LR « avec le soutien de la majorité sénatoriale ».

Le conflit dépasse donc une simple rivalité locale. Bruno Retailleau soutient personnellement Valérie Boyer quand les instances officielles de son propre parti ont validé une liste concurrente. À quelques mois de la présidentielle, cette bataille sénatoriale expose publiquement les tensions entre le patron de LR et une partie de la droite et du centre.