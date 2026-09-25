Thélyson Orélien dans la tourmente: son éditeur suspend sa tournée promotionnelle. Sa venue au Salon du livre de Québec annulée

Thélyson Orélien fait face à une crise après la suspension de sa tournée promotionnelle et l'annulation de sa participation au Salon du livre de Québec, suite à des accusations d'utilisation d'intelligence artificielle et de plagiat sur ses anciens textes. Son succès récent avec le Prix du Roman Fnac 2026 semble désormais menacé.

La polémique autour de Thélyson Orélien a désormais des conséquences directes sur la promotion de son roman C’était ça ou mourir. Son éditeur canadien a décidé de suspendre sa tournée promotionnelle, tandis que sa participation au Salon du livre de Québec a été annulée.

Ces décisions interviennent alors que l’écrivain canado-haïtien fait face à une série d’accusations concernant son travail, quelques jours seulement après avoir remporté le Prix du Roman Fnac 2026.

Son éditeur suspend les activités promotionnelles

Les Éditions du Boréal, qui publient C’était ça ou mourir au Canada, ont annoncé la suspension des activités promotionnelles entourant Thélyson Orélien.

La maison d’édition explique avoir pris cette décision alors que la polémique prend de l’ampleur. Elle précise : « Pour assurer le bien-être de Thélyson Orélien, nous suspendons pour l’instant les activités promotionnelles entourant le livre. »

L’éditeur indique également avoir travaillé avec l’auteur afin de rassembler des éléments permettant de retracer le processus de création du roman avant la remise du manuscrit.

Boréal affirme qu’aucune intelligence artificielle n’a été utilisée dans le cadre du travail éditorial effectué après réception du texte. La maison reconnaît toutefois ne pas être en mesure, à ce stade, de déterminer avec certitude dans quelles conditions l’auteur a rédigé son manuscrit.

Sa venue au Salon du livre de Québec annulée

La tournée canadienne de l’écrivain est donc fortement perturbée. Sa participation au Salon du livre de Québec a également été annulée.

Cette décision intervient dans un climat devenu particulièrement compliqué autour de C’était ça ou mourir. Le roman avait pourtant connu une ascension fulgurante depuis sa publication et figurait parmi les ouvrages très remarqués de la rentrée littéraire.

La polémique avait commencé avec des accusations concernant une éventuelle utilisation de l’intelligence artificielle pour rédiger tout ou partie du livre.

Les soupçons concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans ⁠C’était ça ou mourir⁠ avaient déjà été détaillés ici.⁠

Des accusations concernant d’anciens textes

L’affaire a ensuite pris une nouvelle dimension avec la réapparition de textes plus anciens attribués à Thélyson Orélien.

Plusieurs publications datant notamment des années 2010 ont fait l’objet de comparaisons avec des textes publiés antérieurement par d’autres auteurs ou médias. Des similitudes ont alors alimenté de nouvelles accusations de plagiat.

Une chronique publiée en 2013 a notamment été rapprochée d’un article anglophone paru quelques jours auparavant. D’autres textes anciens ont également été examinés.

Les accusations concernant ces anciens textes et les soupçons de plagiat avaient également été détaillés dans cet article.⁠

Thélyson Orélien conteste les accusations

De son côté, Thélyson Orélien conteste les accusations qui entourent son travail. L’écrivain a dénoncé une « volonté » de le « faire taire » alors que la controverse prenait une ampleur croissante.

Le romancier se retrouve désormais au cœur d’une affaire qui dépasse largement les premiers soupçons concernant l’intelligence artificielle. La suspension de sa tournée promotionnelle et l’annulation de sa venue au Salon du livre de Québec constituent les premières conséquences importantes sur la promotion de son ouvrage.

Un Prix du Roman Fnac remporté quelques jours avant la polémique

La situation est d’autant plus spectaculaire que C’était ça ou mourir venait de recevoir le Prix du Roman Fnac 2026.

Le livre avait ainsi bénéficié d’une forte exposition au moment de la rentrée littéraire et Thélyson Orélien figurait également dans plusieurs sélections de prix littéraires.

Quelques jours plus tard, la dynamique s’est brutalement inversée : accusations liées à l’intelligence artificielle, soupçons de plagiat concernant d’anciens textes, suspension de la tournée promotionnelle canadienne et annulation de plusieurs apparitions publiques.

À ce stade, aucune annonce n’a été faite concernant un retrait du Prix du Roman Fnac. Le roman reste également commercialisé.