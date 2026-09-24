«Je ressens une immense émotion»: Zinédine Zidane se confie avant son tout premier match à la tête des Bleus

Zinédine Zidane s’apprête à vivre une soirée particulière. Vendredi, l’équipe de France affronte la Turquie à 20h45 en Ligue des nations, pour le premier match de l’ancien numéro 10 à la tête des Bleus. À la veille de cette rencontre, le nouveau sélectionneur a évoqué son émotion, l’état de santé de Kylian Mbappé, ses premiers choix et l’intégration des nouveaux joueurs.

Après avoir été officiellement nommé sélectionneur de l’équipe de France le 28 juillet⁠, Zidane passe désormais au terrain. Après plusieurs jours de travail avec son groupe à Clairefontaine, son mandat commence véritablement vendredi en Turquie.

Une immense émotion pour sa première avec les Bleus

Trente-deux ans après ses débuts comme joueur en équipe de France, Zinédine Zidane s’apprête à connaître sa première rencontre comme sélectionneur. Interrogé sur les sensations que lui procure ce nouveau départ, le champion du monde 1998 ne cache pas ce que représente ce moment pour lui.

« Je ressens une immense émotion », confie Zidane, qui explique que devenir sélectionneur des Bleus lui procure peut-être encore davantage d’émotion que sa première apparition sous le maillot français.

Le changement est immense pour celui qui a porté 108 fois le maillot de l’équipe de France avant de devenir entraîneur et de remporter notamment trois Ligues des champions consécutives avec le Real Madrid.

Mbappé a eu « un petit pépin », mais sera prêt contre la Turquie

L’une des principales interrogations concerne Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus a connu un léger problème physique pendant le rassemblement, mais Zidane se montre rassurant à la veille de la rencontre.

« Kylian va bien. Un petit pépin mais rien de bien méchant », indique le sélectionneur. Mbappé doit donc être disponible pour affronter la Turquie vendredi soir.

Zidane avait déjà confirmé que l’attaquant conserverait le brassard lors de l’annonce de sa première liste à la tête de l’équipe de France⁠. Le nouveau sélectionneur n’a pas bouleversé la hiérarchie sur ce point.

Dembélé, système de jeu : Zidane garde ses choix pour vendredi

Zinédine Zidane refuse en revanche de dévoiler précisément son organisation face à la Turquie. Questionné sur l’utilisation d’Ousmane Dembélé, il renvoie au match et explique que plusieurs éléments ont été travaillés depuis le début du rassemblement.

Même prudence lorsqu’on lui demande si une « patte Zidane » sera déjà visible. Le sélectionneur explique que sa priorité reste la préparation immédiate de son équipe face à un adversaire qu’il juge compétitif.

Cette discrétion prolonge les changements déjà instaurés depuis son arrivée, notamment sa décision de modifier les habitudes autour des arrivées des joueurs à Clairefontaine⁠.

Les nouveaux appelés découvrent l’ère Zidane

La première liste de Zidane comporte plusieurs nouveaux visages, avec notamment Esteban Lepaul, Lucas Da Cunha, Jérémy Jacquet, Guillaume Restes et Andy Diouf. Le sélectionneur se dit satisfait de leur intégration au sein du groupe après les premiers jours passés ensemble.

« L’équipe de France est ouverte à tout le monde », rappelle Zidane. Il assume son choix d’intégrer de jeunes joueurs et de profiter de ce premier rassemblement pour observer de nouvelles solutions.

Le technicien ne donne pas davantage d’indications sur la composition de son milieu de terrain contre la Turquie. Là encore, il préfère attendre le coup d’envoi avant de dévoiler précisément ses choix.

De Mbappé à 12 ans au Mbappé capitaine des Bleus

La conférence de presse permet aussi à Zidane de revenir sur une histoire qui le lie depuis longtemps à Kylian Mbappé. En 2012, alors que le futur capitaine des Bleus n’a que 12 ans, Zidane l’accueille au Real Madrid lors d’une visite devenue célèbre.

Quatorze ans plus tard, les deux hommes se retrouvent en équipe de France, l’un comme sélectionneur et l’autre comme capitaine. Zidane assure qu’il n’aurait pas pu imaginer un tel scénario à l’époque, même s’il avait immédiatement remarqué le potentiel du jeune attaquant.

« Pour vous répondre clairement, non. Ce n’était pas prévu. Par contre, ce que je voyais en lui, c’était son potentiel. Tout le monde était enthousiaste à l’idée de voir Kylian jouer au Real. Ça ne s’est pas fait. Après, on connaît l’histoire. »

Les images de Zinédine Zidane avec Kylian Mbappé adolescent⁠ avaient notamment refait surface lors de l’arrivée de l’attaquant au Real Madrid.

« Les protagonistes, ce sont les joueurs »

L’arrivée de Zinédine Zidane provoque une forte attention autour de l’équipe de France après les 14 années de Didier Deschamps. Le nouveau sélectionneur reconnaît que cette exposition était prévisible compte tenu de son histoire avec les Bleus et de la nouveauté de sa fonction : « C’est un petit peu normal. C’est la suite, après 14 ans de Didier. C’est quelque chose de nouveau. Je deviens le sélectionneur, c’est logique que ça parle. Mais les protagonistes, ce sont les joueurs. Moi, je vais rester dans mon rôle et voilà. »

Interrogé sur le fait que l’on parle davantage de lui que de ses joueurs, Zidane répète qu’il ne recherche pas cette exposition : « Faut juste accepter comment les choses sont faites. Je ne cherche pas ça et je ne suis pas là pour ça. Je vais essayer de faire mon travail avec mes joueurs, gagner des matches et c’est ce qui m’intéresse le plus. »

Vendredi soir en Turquie, les discours laisseront place au terrain. Pour la première fois, Zinédine Zidane prendra place sur le banc de l’équipe de France avec le statut de sélectionneur.