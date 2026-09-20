— Équipe de France: Zinédine Zidane va bénéficier d’un dispositif de sécurité inédit pour un sélectionneur des Bleus

Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l’équipe de France, bénéficie d'un dispositif de sécurité inédit en raison de sa popularité. La Fédération française de football a renforcé la protection autour de ses déplacements et a modifié les interactions avec les médias, marquant ainsi un tournant dans l'organisation de l'équipe.

Zinédine Zidane n’a pas encore dirigé son premier match à la tête de l’équipe de France que sa nouvelle fonction impose déjà une organisation particulière. La Fédération française de football a prévu autour de son nouveau sélectionneur un service de sécurité spécifique, différent de celui qui accompagnait Didier Deschamps et inédit à ce poste. La raison tient notamment à la popularité exceptionnelle du champion du monde 1998 et aux mouvements de foule que provoquent régulièrement ses apparitions publiques.

Le phénomène s’est déjà vérifié lors de sa présentation officielle au siège de la FFF. Des supporters s’étaient massés devant le bâtiment pour tenter d’apercevoir Zidane, avec un important dispositif déployé autour de la Fédération. Depuis, l’ancien entraîneur du Real Madrid est officiellement entré dans ses fonctions et a dévoilé sa toute première liste à la tête des Bleus⁠.

La popularité de Zidane oblige la FFF à renforcer sa protection

Zinédine Zidane possède un statut à part dans le football français. Plus de vingt ans après la Coupe du monde 1998, ses apparitions continuent de provoquer attroupements, demandes de photos et bains de foule. Une popularité qui dépasse largement les frontières françaises et qui change considérablement les contraintes liées au poste de sélectionneur.

La FFF a donc décidé d’anticiper. Zidane bénéficiera d’un accompagnement spécifique lors de ses déplacements et des moments où il sera directement exposé au public. Une organisation destinée à sécuriser ses apparitions alors que l’ancien numéro 10 reste l’une des personnalités françaises les plus sollicitées par le public.

Zidane veut également davantage de tranquillité autour des Bleus

Cette volonté de mieux contrôler l’environnement de l’équipe de France apparaît aussi dans les premières décisions du nouveau sélectionneur. Pour son premier rassemblement à Clairefontaine, Zidane a notamment supprimé l’habituel défilé des joueurs devant les photographes et les caméras lors de leur arrivée. Les images doivent désormais être produites directement par la Fédération.

Cette décision marque la fin du traditionnel passage des internationaux devant les objectifs à leur arrivée au château, devenu au fil des années un véritable rendez-vous autour des tenues portées par les joueurs. Une évolution détaillée après l’annonce de la fin du « défilé de mode » des Bleus à Clairefontaine⁠.

Un dispositif inédit autour du nouveau sélectionneur

La protection particulière accordée à Zidane constitue une nouveauté pour un sélectionneur français. Didier Deschamps disposait évidemment d’un encadrement lors des déplacements de l’équipe nationale, mais son successeur va bénéficier d’un dispositif spécifiquement adapté à son exposition personnelle.

La différence tient au phénomène qui accompagne Zidane pratiquement partout où il se déplace. Son arrivée à la tête des Bleus transforme chaque apparition publique en événement potentiel, avec des rassemblements de supporters beaucoup plus difficiles à maîtriser. La Fédération veut donc éviter qu’un simple déplacement du sélectionneur provoque une situation compliquée autour de lui ou de l’équipe.

Premier rassemblement sous haute surveillance

Zidane va désormais retrouver les joueurs retenus pour son premier rassemblement à Clairefontaine. Plusieurs nouveaux visages figurent dans sa première liste, tandis que Kylian Mbappé conserve son rôle de capitaine.

Entre les changements instaurés à Clairefontaine, la nouvelle organisation autour des médias et ce dispositif de sécurité renforcé, Zinédine Zidane imprime déjà sa marque sur le fonctionnement quotidien de l’équipe de France. Sa popularité impose surtout à la FFF une contrainte supplémentaire : protéger un sélectionneur dont chaque déplacement peut immédiatement attirer une foule considérable.