OM-PSG ce soir à 20h45: un choc médiatique, mais une rivalité sportive qui a disparu depuis longtemps

OM-PSG : un choc médiatique, mais une rivalité sportive qui a disparu depuis longtemps (Photo: Ligue 1+)

À l'approche du choc OM-PSG, le Vélodrome affiche des places disponibles, révélant une rivalité qui s'effrite. Malgré l'engouement des supporters, Marseille n'a pas gagné de trophée depuis 2012, tandis que Paris en accumule 43. Ce match, autrefois incontournable, illustre l'écart grandissant entre les deux clubs.

Le Vélodrome sera-t-il seulement plein pour OM-PSG ? La question aurait semblé impensable il y a encore quelques années. À quelques heures du Classique de ce dimanche soir, diffusé à 20h45 sur Ligue 1+, des places sont pourtant toujours disponibles pour une affiche traditionnellement prise d’assaut.

Le symbole colle presque trop bien à la réalité sportive. OM-PSG reste une grosse affiche, une opposition entre deux villes et deux publics, un match que Marseille rêve toujours de gagner. Mais la rivalité sportive, elle, a disparu depuis longtemps. Paris accumule les titres, domine très largement les confrontations directes et vient de remporter deux Ligues des champions consécutives. Marseille n’a plus soulevé le moindre trophée depuis 2012.

Le début de saison renforce encore le contraste. À la veille du Classique, le PSG a retrouvé la victoire en championnat tandis que l’OM reste à sept points de la tête. Marseille vient surtout de subir une lourde défaite européenne, balayé 4-1 à Istanbul par Besiktas.

43 trophées pour Paris depuis que Marseille n’en gagne plus un seul

Le dernier trophée remporté par l’Olympique de Marseille date du 14 avril 2012. L’équipe de Didier Deschamps avait alors battu Lyon 1-0 après prolongation en finale de la Coupe de la Ligue, grâce à Brandão. C’était la troisième Coupe de la Ligue consécutive de l’OM.

Depuis, rien. Marseille n’a plus été champion depuis 2010 et attend depuis quatorze ans de soulever à nouveau un trophée. Finales perdues, qualifications européennes, changements d’entraîneurs et nouveaux projets se sont succédé sans ajouter une seule ligne au palmarès.

Paris a vécu exactement l’inverse. Depuis le dernier titre marseillais, le PSG a remporté 43 trophées officiels, dont 12 championnats de France, 8 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue et 12 Trophées des Champions.

Surtout, Paris a changé de dimension sur la scène internationale. Après avoir remporté une première Ligue des champions en 2025 face à l’Inter Milan, le club de la capitale a conservé son titre européen en 2026, devenant le premier club français à remporter deux fois la compétition.

Et Paris ne s’est pas arrêté là. En 2025, le PSG a remporté sa première Supercoupe d’Europe en renversant Tottenham aux tirs au but. Un an plus tard, le club parisien a battu Aston Villa 2-1 et remporté une deuxième Supercoupe d’Europe consécutive, une performance que seuls quelques clubs européens avaient réussie avant lui.

Entre ces deux sacres européens, Paris a également ajouté un trophée mondial à son palmarès. En décembre 2025, le PSG est devenu le premier club français à remporter la Coupe intercontinentale de la FIFA, en battant Flamengo aux tirs au but, avec un Matvey Safonov décisif lors de la séance.

Le bilan depuis avril 2012 est donc terrible pour Marseille : PSG 43, OM 0. Pendant que l’OM attend toujours de soulever à nouveau une coupe, Paris a gagné en France, conquis deux fois la Ligue des champions, remporté deux Supercoupes d’Europe et ajouté une Coupe intercontinentale de la FIFA à son palmarès.

Paris accumule désormais les trophées européens et mondiaux pendant que Marseille attend toujours son premier titre depuis 14 ans.

Trois victoires marseillaises en 34 Classiques depuis le dernier trophée de l’OM

Le rapport de force devient encore plus saisissant lorsqu’on prend toute la période écoulée depuis le dernier trophée marseillais. Depuis le 14 avril 2012, l’OM et le PSG se sont affrontés 34 fois en compétition officielle. Marseille n’a gagné que trois de ces rencontres.

La première n’arrive que le 13 septembre 2020, avec le fameux succès 1-0 au Parc des Princes. Il faut ensuite patienter jusqu’au 8 février 2023 pour voir Marseille battre de nouveau Paris, 2-1 en huitième de finale de la Coupe de France. L’OM sera éliminé dès le tour suivant par Annecy. Enfin, le 22 septembre 2025, Marseille profite d’un PSG très diminué pour s’imposer 1-0 au Vélodrome. Ce sont les trois seules victoires marseillaises contre Paris depuis que l’OM a remporté son dernier trophée.

Dans le même temps, le PSG a gagné 26 de ces confrontations dans le temps réglementaire. Et Paris a encore remporté le Trophée des Champions en janvier dernier face à Marseille, aux tirs au but après un match nul 2-2. En comptant ce trophée gagné par Paris, le bilan devient encore plus saisissant : 27 Classiques gagnés par le PSG contre seulement trois par l’OM sur les 34 disputés depuis le dernier titre marseillais. La domination dure depuis près de 14 ans.

Et les corrections se sont accumulées : 5-1 au Vélodrome en 2017, 4-0 au Parc en 2019, 3-0 à Marseille en 2023, 4-0 quelques mois plus tard, 3-0 au Vélodrome en 2024 et finalement 5-0 au Parc en février 2026, la plus large victoire de l’histoire du Classique.

À ce niveau-là, le mot « rivalité » décrit encore parfaitement l’histoire, les tribunes et l’opposition entre Paris et Marseille. Il décrit beaucoup moins la réalité sportive. Trois victoires en 34 matches pour l’OM depuis 2012 : depuis longtemps, le Classique oppose davantage un club qui rêve de faire tomber Paris à un PSG qui domine son ancien rival qu’il ne met aux prises deux adversaires de même niveau.

La seule victoire récente de l’OM est arrivée face à un PSG décimé

Le succès marseillais de septembre dernier reste évidemment une victoire, mais qui n’a rien de prestigieux. La rencontre avait été reportée de 24 heures en raison des intempéries et reprogrammée le soir de la cérémonie du Ballon d’Or.

Paris était surtout très diminué. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves et Bradley Barcola étaient forfaits. Dembélé, Doué et Neves, blessés, se trouvaient au Théâtre du Châtelet, où Dembélé allait recevoir le Ballon d’Or. Nasser Al-Khelaïfi avait également choisi d’assister à la cérémonie.

Le PSG alignait encore Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz ou Kvaratskhelia et Marseille avait parfaitement profité de la situation pour gagner 1-0. Mais ce succès demeure aujourd’hui la seule victoire de l’OM sur les huit derniers Classiques de Ligue 1.

Cinq mois plus tard, Paris corrige Marseille

Le 8 février 2026, le retour au Parc des Princes a démontré l’écart gigantesque entre les deux équipes. Le PSG a humilié Marseille 5-0.

Cette correction s’ajoute à une série déjà lourde : 5-1 au Vélodrome en 2017, 4-0 au Parc en 2019, 3-0 à Marseille en 2023, 4-0 quelques mois plus tard, puis 2-0, 3-0, 3-1 et finalement 5-0.

Les défaites marseillaises contre Paris ne sont plus des accidents isolés. Certaines tournent régulièrement à la démonstration.

Même à Marseille, le constat n’est plus vraiment tabou

L’idée selon laquelle l’OM et le PSG ne jouent plus dans la même cour n’est pas nouvelle. Dès 2014, Dimitri Payet, qui n’a jamais réussi à gagner un trophée, reconnaissait déjà : « On ne boxe pas dans la même catégorie que le PSG. »

12 ans plus tard, la formule paraît encore plus vraie. Paris a continué à gagner en France avant de conquérir deux fois l’Europe. Marseille, lui, attend toujours son premier trophée depuis 2012.

Après le 5-0 de février dernier, Éric Di Meco avait lui-même dézingué l’OM et certains de ses joueurs, estimant notamment : « Je pense qu’on a survendu beaucoup de joueurs de cette équipe. »

Chez les anciens joueurs comme chez de nombreux supporters marseillais, le constat est devenu difficile à contester : l’OM peut battre Paris sur un match, mais les deux clubs n’évoluent plus au même niveau sportif. Une victoire contre le PSG reste un immense bonheur à Marseille. Justement parce qu’elle est devenue si rare.

Paris joue pour régner sur l’Europe, Marseille rêve de gagner enfin quelque chose

Les objectifs des deux clubs suffisent désormais à mesurer la distance. Paris vient de remporter deux Ligues des champions consécutives et construit ses saisons pour rester au sommet du football européen. Le PSG se mesure désormais au Real Madrid, au Bayern Munich, à Liverpool ou à Manchester City.

Marseille cherche encore à retrouver une présence en Ligue des champions et surtout à gagner son premier trophée depuis 2012.

L’OM demeure un monument du football français. Son histoire, son public, son Vélodrome et sa Ligue des champions 1993 lui donnent une place particulière. Mais cela ne suffit plus à faire du club un rival sportif du PSG actuel.

Même le Vélodrome semble avoir compris que ce Classique avait changé

Voilà peut-être le symbole le plus saisissant avant le match de ce dimanche. Un OM-PSG se présente au Vélodrome et, à quelques heures de la rencontre, la question d’un stade totalement rempli se pose encore.

Le Classique reste un rendez-vous à part. Les chants, les tifos, le chambrage et la rivalité entre supporters n’ont pas disparu. Mais sur le terrain, l’histoire récente est devenue presque entièrement à sens unique.

43 trophées à 0 depuis 2012. Trois victoires marseillaises en quatorze ans. 21 buts à 2 sur les huit derniers Classiques de Ligue 1. Un 5-0 il y a sept mois. Deux Ligues des champions consécutives pour Paris pendant que Marseille attend toujours son prochain trophée.

Et désormais cette interrogation, autrefois presque inconcevable avant un OM-PSG : le Vélodrome sera-t-il seulement plein ce soir ? La rivalité entre Paris et Marseille reste immense dans les tribunes et dans les mémoires. Sportivement, elle a disparu depuis longtemps.