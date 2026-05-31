— Nasser Al-Khelaïfi, Président du PSG: «Ce deuxième titre consécutif en Ligue des Champions, c’est l’écriture d’une Légende.»

Sacré vainqueur de la finale de la Ligue des champions 2025-2026, disputée ce samedi à Budapest, le Paris Saint-Germain écrit une nouvelle page de son histoire et de celle du football européen. En s’adjugeant la plus prestigieuse des compétitions continentales pour la deuxième saison d’affilée, le club de la capitale confirme son statut au sommet de l’Europe.

Portés par les 18 000 supporters Rouge & Bleu présents à la Puskás Aréna, mais aussi par des millions de passionnés réunis à Paris, en France et partout dans le monde, les Parisiens ajoutent une 60e ligne à leur palmarès. Avec ce nouveau sacre, le Paris Saint-Germain devient le premier club français à remporter deux fois la Ligue des champions, ainsi que le deuxième club européen à réaliser un doublé consécutif dans l’ère moderne de la compétition.

Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain, a réagi à ce nouveau succès : « Ce deuxième titre consécutif en Ligue des Champions est plus qu’un moment historique. C’est l’écriture d’une légende, pour notre club, pour le football français et pour notre ville. C’est l’aboutissement d’un travail collectif remarquable, porté par Luis Enrique, les joueurs et le staff sportif. Je suis extrêmement fier de notre équipe, de sa maturité, de son caractère et de la manière dont il a su représenter le Paris Saint-Germain tout au long de cette campagne européenne. Je remercie également Luis Campos et l’ensemble des équipes du club, qui travaillent chaque jour dans l’ombre pour rendre tout cela possible. Ce soir, nos pensées vont vers nos supporters : les 18 000 personnes qui ont fait le déplacement jusqu’à Budapest, ceux rassemblés au Parc des Princes, à Paris, et tous les Rouge & Bleu aux quatre coins de la France et du monde. Nous partageons ce titre avec eux. »

Le Paris Saint-Germain toujours au sommet de l’Europe

Après avoir éliminé Monaco en février (3-2, 2-2), Chelsea en mars (5-2, 3-0), Liverpool en avril (2-0, 2-0), puis le Bayern Munich en mai (5-4, 1-1), les joueurs du Paris Saint-Germain ont dominé Arsenal au terme d’une finale intense, conclue sur le score de 1-1 puis remportée 4 tirs au but à 3.

Autour de leur capitaine Marquinhos, joueur le plus capé de l’histoire du club en compétitions européennes avec 122 apparitions, les Rouge & Bleu achèvent une saison historique en décrochant la deuxième Ligue des champions de l’histoire du Paris Saint-Germain. Ce trophée porte à 60 le nombre total de titres conquis par le club depuis sa création, dont 42 depuis l’arrivée de Qatar Sports Investments en 2011.

Déjà sacré champion de France pour la cinquième saison consécutive, le Paris Saint-Germain devient également la deuxième équipe du XXIe siècle à atteindre deux finales de Ligue des champions d’affilée tout en remportant son championnat national, après Manchester United lors des saisons 2008 et 2009.

Sous les ordres de Luis Enrique, désormais entraîneur le plus titré de l’histoire du club avec 12 trophées, le Paris Saint-Germain a marqué cette campagne européenne par son efficacité offensive. Avec 45 buts inscrits en Ligue des champions, soit une moyenne de 2,8 buts par rencontre, les Parisiens égalent la performance du FC Barcelone en 1999-2000, seule équipe à avoir atteint un tel total sur une même édition de la compétition.

Le triomphe d’un collectif

Cette saison historique confirme l’identité forte du Paris Saint-Germain : un football ambitieux, exigeant, spectaculaire et collectif.

Le Paris Saint-Germain s’est notamment distingué par la variété de ses atouts offensifs. Avec Khvicha Kvaratskhelia, auteur de 10 buts, Ousmane Dembélé, 8 buts, Vitinha, 6 buts, et Désiré Doué, 5 buts, le double champion d’Europe en titre est l’équipe qui compte le plus de joueurs ayant inscrit au moins cinq buts en Ligue des champions 2025-2026.

Le club de la capitale a également pu s’appuyer sur la profondeur de son effectif. Toutes compétitions confondues, les joueurs entrés en cours de match ont inscrit 29 buts, le total le plus élevé parmi les équipes issues des cinq grands championnats européens.

La jeunesse et la formation au centre du projet

Avec une moyenne d’âge de 24 ans et 221 jours, le Paris Saint-Germain est devenu cette saison le troisième plus jeune vainqueur de l’histoire de la Ligue des champions, derrière l’équipe parisienne sacrée l’année précédente.

Le club de la capitale a également confirmé l’importance de son centre de formation dans son projet sportif. Quatre joueurs formés au club, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Warren Zaïre-Emery, ont pris part à cette campagne de Ligue des champions, un record pour le Paris Saint-Germain sur une même édition européenne depuis la saison 2018-2019.

Vainqueurs de cinq trophées cette saison, la Supercoupe de l’UEFA, la Coupe Intercontinentale, le Trophée des Champions, le Championnat de France et la Ligue des champions, les joueurs de Luis Enrique réalisent l’une des plus grandes saisons de l’histoire du club.

Ce nouveau sacre continental s’ajoute à la Ligue des champions remportée en 2025 face à l’Inter Milan (5-0), ainsi qu’à la Coupe des vainqueurs de coupe conquise en 1996 contre le Rapid de Vienne (1-0). Il confirme plus que jamais la place du Paris Saint-Germain parmi les plus grands clubs du football mondial.