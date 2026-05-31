Le Japon rejette les accusations de « nouveau militarisme » et pointe du doigt la montée en puissance de la Chine

Le ministre japonais de la Défense, Shinjiro Koizumi, a fermement rejeté dimanche les accusations de « nouveau militarisme » visant le Japon et a dénoncé l’expansion rapide des capacités militaires chinoises, lors du Dialogue de Shangri-La à Singapour. Ses déclarations illustrent les tensions croissantes entre Tokyo et Pékin dans la région indo-pacifique.

S’exprimant devant les participants à ce grand forum asiatique sur la sécurité, Koizumi a défendu le renforcement des capacités de défense japonaises, affirmant qu’il s’agissait d’une réponse aux évolutions de l’environnement sécuritaire régional et non d’un retour à une politique militariste.

Le ministre a particulièrement critiqué la Chine, accusée d’accroître rapidement sa puissance militaire sans fournir suffisamment d’informations sur ses intentions stratégiques. Selon lui, ce manque de transparence alimente les inquiétudes de nombreux pays de la région quant à la stabilité et à la sécurité en Asie-Pacifique.

Ces déclarations interviennent alors que les relations entre le Japan et la China demeurent tendues sur plusieurs dossiers, notamment les différends territoriaux en mer de Chine orientale, la question de Taïwan et l’augmentation des activités militaires dans les eaux et espaces aériens de la région.

Depuis plusieurs années, le Japon a engagé une transformation de sa politique de défense, augmentant progressivement ses dépenses militaires et renforçant sa coopération avec les États-Unis ainsi qu’avec d’autres partenaires régionaux. Pékin considère souvent ces évolutions avec méfiance et accuse régulièrement Tokyo d’abandonner les principes pacifistes adoptés après la Seconde Guerre mondiale.

Face à ces critiques, Koizumi a insisté sur le fait que le Japon restait attaché à une approche défensive et au respect du droit international. Il a toutefois souligné que la détérioration du contexte stratégique obligeait son pays à adapter ses capacités militaires afin de faire face aux défis sécuritaires croissants dans la région.