La cheffe de la diplomatie britannique en Chine puis en Inde pour aborder les grandes crises mondiales

La ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper, entamera lundi une visite officielle en Chine avant de poursuivre son déplacement en Inde plus tard dans la semaine. Ce voyage diplomatique doit être consacré à plusieurs dossiers internationaux majeurs, allant des tensions au détroit d’Ormuz à la guerre en Ukraine, en passant par l’épidémie d’Ebola qui touche actuellement l’Afrique centrale.

Au cours de son séjour en Chine, Yvette Cooper doit rencontrer le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, ainsi que le vice-président chinois Han Zheng. Les discussions devraient porter sur les défis géopolitiques actuels et les possibilités de coopération entre Londres et Pékin.

La responsable britannique se rendra également à Shenzhen, important centre technologique du sud de la Chine, où son programme sera axé sur les questions scientifiques et technologiques. Cette étape illustre la volonté du gouvernement britannique de renforcer les échanges dans les secteurs stratégiques de l’innovation et des nouvelles technologies.

Cette visite s’inscrit dans le contexte d’un réchauffement progressif des relations entre le United Kingdom et la China. En janvier dernier, le Premier ministre britannique Keir Starmer s’était rendu en Chine, devenant le premier chef du gouvernement britannique à effectuer une telle visite depuis huit ans.

À cette occasion, Starmer et le président chinois Xi Jinping avaient affiché leur volonté de relancer les relations bilatérales, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la technologie. Le gouvernement travailliste britannique a fait de l’amélioration des liens avec Pékin l’une de ses priorités diplomatiques.

Après son étape chinoise, Yvette Cooper poursuivra sa tournée en Inde, où elle doit rencontrer son homologue indien. Londres espère ainsi renforcer ses partenariats avec deux des principales puissances asiatiques tout en coordonnant ses efforts face aux crises internationales qui dominent actuellement l’agenda diplomatique mondial.