Royaume-Uni : Londres promet 300 000 places de formation pour éviter une « génération perdue » de jeunes

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi un vaste plan de soutien à l’emploi des jeunes, prévoyant la création de 300 000 places de formation et de stages. Cette décision intervient après la publication d’une étude alarmante avertissant du risque d’une « génération perdue » exclue durablement du marché du travail.

Le dispositif s’inscrit dans une stratégie déjà engagée plus tôt dans l’année, d’un montant de 2,5 milliards de livres sterling, visant à stimuler l’insertion professionnelle des jeunes. À l’origine, le gouvernement estimait que ce programme pourrait permettre la création d’environ 200 000 emplois.

Les nouvelles mesures concernent des stages, des expériences professionnelles et des formations courtes financées par l’État. Elles seront principalement destinées aux jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’allocations, avec une attention particulière portée aux secteurs en tension comme la construction, la santé, l’aide sociale ou encore l’hôtellerie-restauration.

Cette annonce fait suite à un rapport de l’ancien ministre Alan Milburn, qui met en garde contre une dégradation rapide de la situation des jeunes sur le marché du travail au Royaume-Uni. Selon ce rapport, le pays pourrait faire face à une augmentation importante du nombre de jeunes sans emploi, sans formation et sans études dans les prochaines années.

Actuellement, plus d’un million de jeunes âgés de 16 à 24 ans seraient déjà dans cette situation, soit environ un jeune sur huit. Le rapport estime que cette proportion pourrait atteindre un sur six d’ici cinq ans si aucune mesure supplémentaire n’est prise.

Les auteurs de l’étude soulignent également une baisse des opportunités d’emplois de début de carrière, ainsi qu’un déséquilibre dans les dépenses publiques, davantage orientées vers les prestations sociales que vers les politiques actives de l’emploi. Le gouvernement espère, avec ce nouveau plan, inverser cette tendance et favoriser une meilleure intégration des jeunes dans l’économie britannique.