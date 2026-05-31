Des milliers d’Autrichiens paralysent l’autoroute du Brenner pour dénoncer un trafic devenu insupportable

Des milliers de manifestants ont bloqué samedi l’autoroute du Brenner, l’un des principaux axes routiers reliant l’Germany à l’Italy à travers les Alpes, afin de protester contre l’augmentation constante du trafic de poids lourds et de touristes dans la région.

La mobilisation s’est déroulée près de Matrei am Brenner, dans le Tyrol autrichien, où les habitants dénoncent depuis des années les nuisances provoquées par cette route stratégique pour le commerce européen. L’autoroute du Brenner constitue l’un des corridors les plus fréquentés du continent pour le transport de marchandises entre le nord et le sud de l’Europe.

La manifestation était conduite par Karl Muehlsteiger, maire de Gries am Brenner, une commune directement exposée aux conséquences du trafic routier. Selon les organisateurs, les embouteillages permanents, le bruit et la pollution affectent fortement la qualité de vie des riverains de la vallée du Wipp.

Les participants réclament des mesures plus strictes pour limiter le passage des camions et réduire la pression exercée sur les infrastructures locales. Ils estiment que les populations vivant le long de cet axe supportent une charge disproportionnée liée aux échanges commerciaux internationaux et au tourisme de transit.

L’autoroute du Brenner est un maillon essentiel du réseau de transport européen, reliant les économies du nord de l’Europe à la péninsule italienne. Toute perturbation de cet axe a des conséquences importantes sur la circulation des marchandises et des voyageurs.

Cette nouvelle mobilisation illustre les tensions croissantes entre les impératifs économiques du transport international et les préoccupations environnementales et sanitaires des habitants des régions alpines, qui réclament depuis longtemps une réduction du trafic routier traversant leurs vallées.