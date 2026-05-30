Le fonds « anti-armement » de Trump divise profondément les républicains au Sénat

Les sénateurs républicains américains s’apprêtent à reprendre leurs travaux dans un climat de fortes tensions autour d’un fonds controversé de 1,8 milliard de dollars soutenu par le président Donald Trump. Présenté comme un dispositif destiné à lutter contre ce que ses partisans qualifient de « justice instrumentalisée », ce fonds suscite de vives inquiétudes au sein même du Parti républicain.

Selon plusieurs élus, le projet pourrait être utilisé au profit d’alliés politiques de Donald Trump, ce qui alimente les craintes d’abus et de conflits d’intérêts. La question est d’autant plus sensible que certains versements pourraient bénéficier à des personnes impliquées dans les événements du 6 janvier 2021 au Capitole.

Face à ces préoccupations, plusieurs sénateurs réclament l’instauration de garanties écrites et d’un contrôle renforcé du Congrès avant d’envisager leur soutien au dispositif. Ils souhaitent notamment s’assurer que les fonds publics ne puissent pas être attribués sans supervision indépendante.

Les divisions sont apparues au grand jour lors d’une réunion tendue entre des sénateurs républicains et le procureur général par intérim Todd Blanche. Selon les informations rapportées, près de la moitié des 53 sénateurs républicains ont évité de se prononcer clairement sur le projet, révélant un profond malaise au sein de la majorité.

Cette opposition interne a conduit les dirigeants républicains à suspendre temporairement l’examen d’un vaste projet de loi budgétaire destiné notamment à financer les priorités de l’administration Trump en matière d’immigration. Le texte, évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars, devait initialement avancer avant la pause parlementaire.

Au-delà des débats institutionnels, plusieurs stratèges républicains redoutent les conséquences électorales d’un soutien à ce fonds. Ils estiment que cette initiative pourrait devenir un sujet de controverse lors des élections de mi-mandat et exposer les élus républicains à des critiques de la part des électeurs modérés, déjà sensibles aux questions d’éthique et de gouvernance.