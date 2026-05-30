— Historique ! Le PSG remporte sa deuxième Ligue des champions de suite en battant Arsenal aux tirs au but

Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions au terme d’une finale tendue face à Arsenal, ce samedi à Budapest. Le match s’est terminé sur le score de 1-1 après prolongation, avant une victoire parisienne 4-3 aux tirs au but. Ce succès permet au PSG de conserver son titre européen, un an après son sacre contre l’Inter Milan.

Arsenal frappe d’entrée

La rencontre a très vite basculé en faveur d’Arsenal. Dès la 6e minute, Kai Havertz a ouvert le score d’une frappe puissante après une percée côté gauche. L’attaquant allemand a profité d’un ballon récupéré au milieu du terrain pour filer vers la surface parisienne et battre Matvey Safonov sous la barre.

Paris confisque le ballon, Arsenal ferme la porte

Après ce but, Arsenal a adopté un bloc très bas et compact. Les joueurs de Mikel Arteta ont longtemps empêché le PSG de trouver des espaces, malgré une nette domination parisienne dans la possession. À la pause, Paris était mené 1-0, tandis qu’Arsenal avait réussi à limiter les occasions franches adverses.

Dembélé relance Paris sur penalty

Le PSG a fini par revenir à la 65e minute. Khvicha Kvaratskhelia a provoqué un penalty après une faute de Cristhian Mosquera dans la surface. Ousmane Dembélé s’est chargé de le transformer d’une frappe dans le coin inférieur gauche, prenant David Raya à contre-pied. Cette égalisation a complètement relancé la finale.

Kvaratskhelia tout près du K.-O.

Paris a ensuite poussé pour éviter la prolongation. Kvaratskhelia a touché le poteau à la 77e minute après une longue course, puis Bradley Barcola a eu une occasion importante dans le temps additionnel, mais son tir a terminé dans le petit filet. Arsenal, de son côté, a tenté de ressortir davantage après l’égalisation, sans parvenir à reprendre l’avantage.

Une prolongation sous haute tension

La prolongation a été marquée par la fatigue et la nervosité. Arsenal a réclamé un penalty à la 102e minute après un duel entre Nuno Mendes et Noni Madueke, mais la VAR n’a pas modifié la décision de l’arbitre. Paris a conservé la maîtrise du ballon, sans réussir à marquer. Après 120 minutes, les deux équipes étaient toujours à égalité, 1-1.

Le sang-froid parisien fait la différence

La séance de tirs au but a finalement souri au PSG. Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi et Lucas Beraldo ont marqué pour Paris. Côté Arsenal, Viktor Gyökeres, Declan Rice et Gabriel Martinelli ont réussi leur tentative, mais Eberechi Eze a manqué la sienne, avant que Gabriel Magalhães n’envoie le dernier tir au-dessus de la barre.

Un sacre au mental

Cette finale restera comme un match de résistance, de patience et de nerfs. Arsenal a cru tenir son premier sacre européen grâce à son plan défensif et à l’ouverture du score précoce de Havertz. Mais le PSG a trouvé les ressources pour égaliser, survivre à la prolongation, puis faire la différence dans l’exercice le plus cruel du football.

Avec cette deuxième victoire consécutive en Ligue des champions, le PSG confirme son statut de référence européenne. Le club de la capitale signe un doublé historique et installe durablement son nom au sommet du football continental.