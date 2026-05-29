— Roland-Garros : Djokovic renversé par Fonseca, le rêve du 25e Grand Chelem s’arrête brutalement

Novak Djokovic ne remportera pas son 25e titre du Grand Chelem à Roland-Garros cette année. Le Serbe a été éliminé au troisième tour par le Brésilien João Fonseca, au terme d’un combat renversant sur le court Philippe-Chatrier. Mené deux sets à zéro, le jeune joueur de Rio a réussi à inverser totalement la dynamique du match pour faire tomber l’un des plus grands champions de l’histoire du tennis.

Djokovic semblait pourtant avoir pris le contrôle de la rencontre. Plus précis dans les moments importants, plus solide dans l’échange, le Serbe avait remporté les deux premières manches 6-4, 6-4. À ce moment-là, le scénario paraissait familier : un Djokovic accroché, mais maître du tempo, capable d’étouffer progressivement un adversaire plus jeune et moins expérimenté.

Fonseca relance tout et fait basculer Chatrier

La suite a changé la dimension du match. Fonseca a haussé son niveau d’intensité, frappant plus fort, plus tôt, et imposant peu à peu son rythme dans les échanges. Le Brésilien a remporté le troisième set 6-3, avant de s’offrir la quatrième manche 7-5 après avoir résisté à plusieurs jeux sous haute tension.

Dans un Chatrier de plus en plus acquis à sa remontée, Fonseca a puisé dans son énergie physique et dans son audace pour pousser Djokovic dans un cinquième set irrespirable. Le Serbe, apparu émoussé par moments, a tenté de reprendre la main par son expérience, mais Fonseca a continué d’attaquer, refusant de reculer au moment où le match pouvait basculer.

Une désillusion pour Djokovic

Cette défaite met fin à l’ambition parisienne de Djokovic, qui visait un 25e titre en Grand Chelem. Déjà détenteur de 24 trophées majeurs, le Serbe espérait franchir un cap historique supplémentaire à Roland-Garros, tournoi qu’il a remporté à trois reprises.

Son élimination redistribue encore davantage les cartes dans un tableau masculin déjà secoué. À 39 ans, Djokovic reste une référence absolue, mais cette sortie précoce confirme que la marge se réduit face à une nouvelle génération désormais capable de le défier physiquement et mentalement sur la durée.

Fonseca entre dans une autre dimension

Pour João Fonseca, cette victoire a valeur de bascule. À 19 ans, le Brésilien signe le plus grand succès de sa jeune carrière et rejoint la deuxième semaine de Roland-Garros avec un statut nouveau. Plus qu’une promesse, il s’affirme comme un joueur capable de tenir cinq sets face à une légende, dans l’un des plus grands stades du monde, sous une pression maximale.

Son prochain tour dira jusqu’où peut aller cette aventure parisienne. Mais une chose est déjà acquise : en renversant Novak Djokovic à Roland-Garros, João Fonseca vient de frapper un coup immense.