Un Canadien accusé d’avoir vendu un produit chimique mortel en ligne plaide coupable d’aide au suicide

Kenneth Law, un Canadien de 60 ans accusé d’avoir vendu sur internet un produit chimique potentiellement mortel à des personnes qui se sont ensuite suicidées, a plaidé coupable vendredi à 14 chefs d’accusation d’aide au suicide devant un tribunal de l’Ontario.
Cette décision met fin à la perspective d’un procès pour meurtre, les procureurs ayant estimé qu’une récente décision d’appel rendait difficile le maintien des accusations de meurtre au premier degré.
L’homme a comparu devant la Cour supérieure de justice de Newmarket, au nord de Toronto. Il a reconnu avoir aidé au suicide 14 résidents de l’Ontario âgés de 16 à 36 ans. Sa condamnation doit être prononcée en septembre.
Selon un exposé conjoint des faits présenté au tribunal, Kenneth Law a également admis que 79 personnes au Royaume-Uni étaient mortes après avoir consommé ou utilisé des produits qu’il commercialisait.
Les procureurs ont indiqué qu’il exploitait quatre sociétés et plusieurs sites internet à travers lesquels il vendait notamment du nitrite de sodium, un produit chimique légal mais dangereux à fortes concentrations. Les enquêteurs affirment qu’il proposait aussi des masques, cagoules et régulateurs pouvant être utilisés dans des suicides.
D’après les autorités, Law a expédié 1 209 colis à des clients répartis dans 41 pays.
Durant l’audience, plusieurs proches des victimes ont été vus en larmes pendant que les procureurs détaillaient les circonstances des décès.
L’affaire a provoqué une onde de choc au Canada et à l’étranger, soulevant des inquiétudes sur la vente en ligne de substances dangereuses et sur les moyens de prévenir les suicides facilités par internet.
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