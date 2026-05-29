— Sexisme – Roland-Garros : battu par Moïse Kouamé, Daniel Vallejo affirme que le match aurait dû être arbitré par «un homme»

Adolfo Daniel Vallejo a déclenché une polémique après son élimination face au Français Moïse Kouamé à Roland-Garros. Le joueur paraguayen a déclaré qu’un match de cette intensité aurait dû être arbitré par « un homme », estimant qu’une femme ne pouvait pas gérer la pression exercée par le public.

Une déclaration sexiste après un match tendu

Ses propos ont été tenus après une rencontre disputée en cinq sets, marquée par une forte ambiance dans les tribunes. Vallejo a mis en cause la gestion du match par l’arbitre de chaise, en reprochant notamment un manque d’autorité face au public favorable à Moïse Kouamé.

Moïse Kouamé s’impose au bout du suspense

Le Français s’est imposé face à Vallejo au terme d’un match très serré : 6-3, 7-5, 3-6, 2-6, 7-6. Cette victoire lui permet de poursuivre son parcours à Roland-Garros après une rencontre particulièrement disputée.

Vallejo critique aussi l’ambiance du court

Le Paraguayen a également dénoncé la pression du public pendant la rencontre. Selon lui, l’arbitre n’aurait pas suffisamment encadré les réactions des spectateurs, dans un contexte qu’il jugeait difficile à maîtriser.

La sortie de Daniel Vallejo a été rapidement critiquée en raison de son caractère sexiste. En visant directement le genre de l’arbitre, le joueur a provoqué de nombreuses réactions après sa défaite contre Moïse Kouamé, et prouvé qu’il était tout sauf un champion !