— Bryan Bergougnoux, triple champion de France avec l’OL, est mort à 43 ans

Bryan Bergougnoux est mort ce vendredi à l’âge de 43 ans. Ancien attaquant formé à l’Olympique Lyonnais, il avait remporté trois titres de champion de France avec son club formateur au début des années 2000. La disparition de l’ancien joueur endeuille le football français, où il avait poursuivi sa carrière comme entraîneur puis comme adjoint.

Trois titres de champion de France avec l’OL

Formé à Lyon, Bryan Bergougnoux a intégré l’équipe première de l’OL lors de la période de domination du club en Ligue 1. Avec Lyon, il a décroché trois titres de champion de France. Il avait également marqué une fois en Ligue des champions sous le maillot lyonnais.

Un parcours passé par Toulouse, Lecce et Châteauroux

Après son passage à l’Olympique Lyonnais, Bryan Bergougnoux avait poursuivi sa carrière dans plusieurs clubs. Il avait notamment porté les couleurs de Toulouse, de Lecce, de Châteauroux, de l’Omonia Nicosie à Chypre, puis de Tours. Il avait également évolué avec l’équipe de France Espoirs, inscrivant 9 buts en 20 sélections.

Une reconversion sur les bancs

Après sa carrière de joueur, Bryan Bergougnoux s’était orienté vers l’encadrement technique. Il avait notamment occupé des fonctions d’entraîneur à Thonon-Évian Grand Genève, puis à Tours. La saison écoulée, il avait rejoint Le Havre comme adjoint de Didier Digard. Il faisait partie du staff havrais lors du maintien du club en Ligue 1, le troisième de rang pour le HAC.

Il luttait contre un cancer de la parotide

Bryan Bergougnoux avait été atteint d’un cancer de la parotide. Malgré la maladie, il avait continué à exercer ses fonctions dans le football. Son engagement s’était poursuivi jusqu’à la saison écoulée, au sein du staff du Havre.

Un malaise avant un tournoi des légendes

Ce vendredi, Bryan Bergougnoux devait participer à Toulouse à un tournoi des légendes avec d’anciens joueurs du TFC. Il avait déjà pris part à cet événement l’année précédente. L’ancien joueur aurait été pris d’un malaise avant l’annonce de son décès.