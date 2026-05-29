Un responsable russe avertit l’Europe de se préparer à de nouveaux incidents de drones après l’épisode roumain

Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe, a averti vendredi les dirigeants européens que des drones continueraient à pénétrer dans leurs pays et à troubler la sécurité de leurs populations.

Cette déclaration intervient après que l’OTAN a accusé Moscou d’adopter un comportement imprudent et a promis de « défendre chaque centimètre du territoire allié » à la suite de l’annonce par la Roumanie qu’un drone russe s’était écrasé sur un immeuble résidentiel lors d’une attaque menée contre l’Ukraine voisine.

Medvedev a affirmé qu’il restait à déterminer à quel pays appartenait le drone, mais il a accusé les dirigeants européens de participer directement à une guerre contre la Russie.

« Qu’ils se préparent : cela va continuer », a déclaré Medvedev. « C’est la guerre ! Et les citoyens des États membres de l’UE, comme les populations des pays belligérants, ne pourront pas dormir en paix. »

Le Kremlin a indiqué que le président russe Vladimir Poutine avait été informé de l’incident survenu en Roumanie.

L’incident risque d’accentuer les tensions entre la Russie et les pays membres de l’OTAN, alors que les alliés occidentaux de l’Ukraine redoutent un débordement du conflit au-delà des frontières ukrainiennes.