Des chaleurs record et un printemps sec privent certaines régions d’Angleterre d’eau

Des milliers de foyers du sud-est de l’Angleterre se sont retrouvés sans eau ou confrontés à une très faible pression pendant une vague de chaleur, alors que des températures record et un printemps exceptionnellement sec mettent à rude épreuve les réserves d’eau.

Les habitants de plusieurs zones du Kent ont accusé la compagnie South East Water de ne pas avoir suffisamment préparé le réseau à cette situation, après des interruptions d’approvisionnement qui ont affecté des foyers, commerces et restaurants.

Dans la ville côtière de Whitstable, des points de distribution de bouteilles d’eau ont été installés sur les parkings de supermarchés afin d’aider les habitants touchés par les coupures.

South East Water a expliqué que la combinaison d’une forte demande liée à la chaleur et d’un printemps particulièrement sec avait entraîné une baisse critique des niveaux des réservoirs et mis sous pression le système de distribution.

Des experts et responsables britanniques ont averti que le changement climatique risquait d’aggraver ce type de pénuries d’eau à l’avenir, avec des épisodes de sécheresse plus fréquents et des vagues de chaleur plus intenses.

Selon les météorologues, certaines régions du Royaume-Uni ont connu leur printemps le plus sec depuis des décennies, tandis que les températures enregistrées cette semaine ont atteint des niveaux records pour un mois de mai.