La Géorgie révèle la valeur de la collection de vins de Staline, forte de 40 000 bouteilles

Des toiles d’araignée pendent du plafond dans une lumière tamisée, tandis qu’une odeur musquée flotte dans l’air d’une cave abritant une précieuse collection de vins ayant appartenu au dirigeant soviétique Joseph Staline.

Le gouvernement géorgien, propriétaire des quelque 40 000 bouteilles françaises et géorgiennes rares, a ouvert cette semaine pour la première fois cette cave située dans la capitale, Tbilissi.

Les autorités prévoient de vendre aux enchères la collection, dont certaines bouteilles remontent au début du XIXe siècle, afin de financer l’ouverture d’une école d’œnologie en Géorgie.

Irakli Gilauri, propriétaire de Gilauri Wines et partenaire du ministère géorgien de l’Agriculture dans ce projet, a déclaré que cette vente aux enchères contribuerait à « placer la Géorgie sur la carte des collectionneurs ».

Ce pays du Caucase du Sud se présente comme le berceau du vin, avec des preuves archéologiques attestant d’une tradition viticole continue vieille de 8 000 ans.

Staline, né en Géorgie et dirigeant de l’Union soviétique de 1924 jusqu’à sa mort en 1953, était un amateur passionné et collectionneur de vin.

Sa collection comprend des crus issus des plus prestigieux domaines bordelais ayant appartenu au tsar Alexandre III de Russie et à son fils Nicolas II.