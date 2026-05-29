Les deux plaisanciers français disparus au large du Maroc retrouvés sains et saufs

Après quatre jours d’intenses recherches en mer, les deux ressortissants français portés disparus depuis dimanche au large des côtes marocaines ont été retrouvés vivants jeudi soir. Les deux hommes ont été secourus par un navire de commerce au large d’Assilah, dans le nord du Maroc, a annoncé le Centre national de coordination et de sauvetage maritime.

Leur localisation a été rendue possible grâce à un message d’alerte diffusé à l’ensemble des navires présents dans la zone de recherche. Une fois repérés, les secours ont procédé à leur identification avec l’appui des autorités marocaines. Les deux plaisanciers devaient ensuite être débarqués dans le port espagnol de Cadix.

L’absence de balise complique l’enquête

L’alerte avait été donnée dans la nuit de samedi à dimanche lorsque le catamaran Stella, qui convoyait ses passagers depuis la Martinique vers l’Europe, avait signalé être en difficulté. Le bateau ainsi qu’un radeau de sauvetage avaient été retrouvés quelques heures plus tard à environ cinq kilomètres des côtes de Tanger, mais sans aucune trace de l’équipage. Selon les proches de l’un des disparus, un premier message évoquait une voie d’eau à bord, suivi d’un second indiquant que les occupants quittaient le navire pour rejoindre une annexe motorisée.

D’importants moyens de recherche avaient été mobilisés des deux côtés du détroit de Gibraltar. Avions, hélicoptères, navires de secours, équipes de plongeurs ainsi qu’un appareil de la marine française ont participé aux opérations, complétées par des recherches satellitaires. Les circonstances exactes de l’incident restent pour l’heure inconnues, les autorités précisant que les navigateurs ne disposaient pas de balise de détresse au moment des faits.