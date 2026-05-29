La Russie rejette les appels américains et menace de nouvelles frappes massives sur Kiev

La Russie a rejeté jeudi les demandes des États-Unis visant à empêcher de nouvelles « frappes systémiques » contre Kiev, lors d’une réunion tendue du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée à l’escalade des bombardements en Ukraine.

Washington a adressé des critiques particulièrement fermes à Moscou, dans un ton inhabituellement direct, après les attaques russes massives menées dimanche contre la capitale ukrainienne et ses environs à l’aide de centaines de drones et de missiles.

La réunion du Conseil de sécurité avait été demandée par l’Ukraine à la suite de ces frappes, parmi les plus importantes enregistrées ces derniers mois contre Kiev. Les autorités ukrainiennes accusent la Russie d’intensifier volontairement la pression militaire et psychologique sur la population civile.

L’ambassadeur russe auprès des Nations unies, Vassili Nebenzia, a balayé les critiques américaines et réaffirmé les avertissements de Moscou adressés aux diplomates étrangers et aux ressortissants internationaux présents dans la capitale ukrainienne, les appelant à quitter la ville.

Les États-Unis ont dénoncé la menace de nouvelles frappes russes de grande ampleur et exhorté Moscou à renoncer à toute campagne visant systématiquement Kiev et ses infrastructures civiles.

Les tensions diplomatiques se sont fortement accrues alors que les combats s’intensifient sur plusieurs fronts et que les alliés occidentaux de l’Ukraine redoutent une nouvelle phase d’escalade militaire.

Cette confrontation verbale à l’ONU intervient également dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la sécurité des représentations diplomatiques étrangères en Ukraine, après les mises en garde russes évoquant un possible durcissement des attaques contre la capitale.