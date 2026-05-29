Énorme explosion chez Blue Origin : la fusée géante de Jeff Bezos détruite lors d’un test

La fusée New Glenn de Blue Origin a explosé jeudi sur son pas de tir lors d’un essai au sol en Floride, infligeant un sérieux revers à l’entreprise spatiale de Jeff Bezos dans sa compétition avec SpaceX d’Elon Musk.

L’explosion s’est produite au Centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral, lors d’un « essai à feu réel », une procédure consistant à allumer les moteurs d’une fusée alors qu’elle reste fixée au sol. Des images diffusées en direct par la chaîne spécialisée NASASpaceflight montrent la fusée s’embraser avant qu’une immense boule de feu ne s’élève dans le ciel, accompagnée d’un important nuage de fumée.

Blue Origin a confirmé avoir subi une « anomalie », terme fréquemment utilisé dans l’industrie spatiale pour désigner un échec technique ou une explosion. L’entreprise a précisé que tout le personnel était sain et sauf et qu’une enquête était en cours pour déterminer les causes de l’incident.

Le patron de Blue Origin, Jeff Bezos, a réagi sur le réseau social X en affirmant qu’il était « trop tôt pour connaître la cause profonde » de l’explosion. « Journée très difficile, mais nous allons reconstruire ce qui doit l’être et reprendre les vols. Ça en vaut la peine », a-t-il écrit.

L’administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a indiqué que l’agence spatiale américaine travaillera avec Blue Origin pour analyser l’incident et évaluer ses conséquences potentielles sur les programmes lunaires américains Artemis et sur les projets de base lunaire.

Cette explosion survient seulement quelques jours après que la NASA a attribué à Blue Origin un contrat de 188 millions de dollars pour transporter des rovers sur la Lune grâce à son atterrisseur cargo Mark 1, dans le cadre des futures missions Artemis.

Le programme New Glenn représente l’un des projets les plus ambitieux de Blue Origin. L’entreprise développe depuis près de dix ans cette fusée géante réutilisable de 29 étages destinée à concurrencer les lanceurs Falcon et Starship de SpaceX.

Elon Musk a lui-même réagi à l’accident sur X avec un commentaire bref : « Les fusées sont difficiles. » SpaceX a également connu plusieurs explosions spectaculaires lors du développement de Starship, notamment au Texas l’an dernier.

Blue Origin préparait actuellement New Glenn pour une mission visant à placer en orbite basse 48 satellites Amazon destinés à concurrencer le réseau internet Starlink de SpaceX. Aucun calendrier de lancement n’avait encore été annoncé.