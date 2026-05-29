Kanye West se produira aux Pays-Bas malgré les interdictions en vigueur ailleurs

Le rappeur américain Kanye West, interdit de se produire dans plusieurs pays en raison de propos antisémites tenus par le passé, devrait donner des concerts aux Pays-Bas le mois prochain après que le ministre néerlandais de l’Immigration a estimé qu’il n’existait aucun fondement légal pour lui refuser l’entrée sur le territoire.

Des parlementaires néerlandais avaient demandé au gouvernement d’interdire l’accès du pays à l’artiste, désormais connu sous le nom de Ye, en raison de déclarations controversées passées et de propos exprimant une admiration pour le nazisme et Adolf Hitler.

Le ministre de l’Immigration a toutefois indiqué que, malgré les controverses entourant l’artiste, les autorités ne disposaient pas d’une base juridique suffisante pour lui interdire l’entrée aux Pays-Bas.

Cette décision intervient alors que plusieurs pays et organisateurs d’événements ont déjà annulé ou refusé des prestations de l’artiste ces dernières années à la suite de ses déclarations.