Une sexagénaire condamnée à 25 ans de réclusion pour le meurtre de son ancien compagnon

La cour d’assises de Haute-Saône a condamné jeudi une femme de 61 ans à 25 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son ancien compagnon de sept coups de couteau à Vesoul en janvier 2024. La peine prononcée est légèrement inférieure aux 30 ans de prison requis par l’avocate générale lors du procès.

Les faits se sont déroulés le 11 janvier 2024 dans l’appartement de la victime, Jean René Imouza Ichiza. Selon les éléments présentés à l’audience, une violente dispute a éclaté entre les deux anciens concubins, dont la relation était marquée depuis plusieurs années par des violences réciproques. Après avoir reçu de nombreux coups au visage, l’accusée s’est rendue dans la cuisine pour saisir un couteau avant de revenir poignarder son ex-compagnon à sept reprises. L’homme est décédé des suites d’une importante hémorragie provoquée par une blessure au thorax.

Une personnalité déjà connue de la justice

Déjà condamnée à plusieurs reprises et présentant 18 mentions à son casier judiciaire, Mireille Hennequin a tenté de justifier son geste en invoquant les violences dont elle affirmait avoir été victime. Son avocate a plaidé la légitime défense. Les débats ont notamment été alimentés par les images d’une caméra installée dans le logement de la victime, qui a permis aux enquêteurs de reconstituer précisément le déroulement des faits.

Après l’agression, l’accusée aurait craché sur la victime en proférant des insultes à caractère raciste. Les proches de Jean René Imouza Ichiza, constitués parties civiles, ont salué la décision de la cour. Pour leur avocat, ce comportement après les faits a illustré le profond mépris manifesté envers la victime, contribuant à la gravité du dossier examiné par les jurés.