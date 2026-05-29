Maine-et-Loire : un bébé retrouvé mort, les enquêteurs privilégient la piste du nourrisson recherché

Le corps d’un bébé a été retrouvé jeudi soir dans la Maine à Angers, une découverte qui pourrait être liée à la disparition inquiétante d’un nourrisson de quatre jours signalée quelques heures plus tôt dans le Maine-et-Loire. L’information a été confirmée par le procureur de la République d’Angers, qui reste toutefois prudent sur l’identification de l’enfant.

Selon le magistrat, le corps retrouvé correspond à celui d’un nourrisson « en âge et en corpulence », mais des examens médico-légaux doivent encore être réalisés pour établir avec certitude qu’il s’agit bien du bébé activement recherché depuis jeudi matin. La découverte a été faite par une personne pratiquant le paddle sur la Maine.

Une enquête désormais centrée sur l’identification du nourrisson

L’enquête avait été ouverte après le départ de la mère du nourrisson de son domicile d’Avrillé, près d’Angers, aux alentours de 4 heures du matin. Quelques heures plus tard, la jeune femme a été retrouvée gravement blessée après avoir tenté de mettre fin à ses jours en sautant d’un pont à Château-Gontier, en Mayenne. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

Tout au long de la journée, policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers avaient été mobilisés pour retrouver l’enfant. Les investigations se poursuivent désormais afin de confirmer l’identité du nourrisson retrouvé et de déterminer les circonstances exactes de son décès, notamment si celui-ci est lié à une noyade ou s’il était déjà mort avant d’être découvert dans la rivière.