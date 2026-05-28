Un homme interpellé après une rixe mortelle près de la gare de Mulhouse

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte à Mulhouse après la mort d’un homme de 50 ans poignardé mercredi soir lors d’une rixe survenue à proximité de la gare. Le parquet a annoncé qu’un premier suspect avait été arrêté tandis qu’un second individu est toujours recherché.

Selon le procureur Nicolas Heitz, une passante a alerté les policiers après avoir assisté à une altercation impliquant trois personnes. À leur arrivée, les secours ont découvert la victime au sol, grièvement blessée au thorax. Malgré sa prise en charge, l’homme est décédé à l’hôpital des suites de ses blessures.

Un second suspect toujours recherché

Le premier suspect, âgé de 49 ans, a été interpellé peu après les faits non loin du lieu du drame. D’après le parquet, il se trouvait en état d’ivresse au moment de son arrestation et pourrait avoir porté des coups à la victime alors qu’elle était déjà au sol.

Les enquêteurs recherchent désormais un deuxième homme, qui aurait pris la fuite à vélo après l’agression. Les circonstances exactes de cette rixe et son éventuel mobile restent encore inconnus à ce stade. L’enquête a été confiée au service local de police judiciaire.