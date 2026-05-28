Rennes : deux mineurs écroués pour le meurtre du jeune Théo, 11 ans

Deux adolescents de 15 et 16 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire après la mort de Théo, un garçon de 11 ans retrouvé étranglé dimanche à Rennes. Le parquet a annoncé leur mise en cause pour « meurtre sur mineur » et « vol en réunion » dans cette affaire qui a profondément bouleversé la ville.

Le corps de l’enfant avait été découvert dimanche en fin d’après-midi dans un secteur boisé situé près de la Vilaine, non loin du centre-ville. Alertés par des riverains ayant entendu des cris, les policiers avaient retrouvé la victime inconsciente avec une serviette serrée autour du cou. L’autopsie a confirmé une mort par strangulation.

Une vengeance liée à du matériel de pêche

Durant leur garde à vue, les deux adolescents ont reconnu avoir voulu « se venger » de l’enfant et récupérer du matériel de pêche estimé à quelques dizaines d’euros, selon le procureur de la République Frédéric Teillet. Les enquêteurs ont retrouvé les affaires de Théo lors de perquisitions menées aux domiciles des deux suspects.

Les premiers éléments de l’enquête montrent que le garçon de 16 ans avait rencontré Théo la veille des faits lors d’une partie de pêche. Les deux jeunes s’étaient ensuite donné rendez-vous dimanche pour retourner au bord de l’eau. Les suspects, inconnus jusque-là de la justice et scolarisés dans le même établissement, avaient été vus quittant les lieux en courant peu après les faits. L’enquête se poursuit désormais sous l’autorité d’un juge d’instruction.