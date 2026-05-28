Attaque au couteau dans une gare suisse : trois blessés près de Zurich

Un homme de 31 ans a été interpellé jeudi matin après avoir agressé plusieurs personnes à l’arme blanche dans la gare de Winterthur, au nord-est de Zurich. La police cantonale zurichoise a indiqué que trois personnes avaient été blessées lors de l’attaque.

Les faits se sont produits peu après 8h30 dans cette importante gare ferroviaire suisse. Les victimes, toutes de nationalité suisse et âgées de 28, 43 et 52 ans, ont été transportées à l’hôpital. Les autorités n’ont pas communiqué à ce stade sur la gravité de leurs blessures.

Une enquête ouverte sur les motivations

Le suspect, présenté comme un ressortissant suisse de 31 ans, a été rapidement maîtrisé puis arrêté par les forces de l’ordre. La police a précisé que les motivations de l’agression restaient pour l’instant inconnues et faisaient l’objet d’investigations.

Plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux et par des médias suisses montrent toutefois un homme courant devant la gare en criant « Allah Akbar » au moment des faits. D’importants moyens policiers et de secours ont été déployés autour de la gare de Winterthur, sixième ville de Suisse située à environ 25 kilomètres de Zurich.