Vincent Jeanbrun ferme la porte à une extension nationale de l’encadrement des loyers

Le ministre chargé du Logement Vincent Jeanbrun a indiqué mercredi que le gouvernement n’était “pas favorable” à une généralisation de l’encadrement des loyers en France. Cette prise de position intervient alors que l’expérimentation menée dans plusieurs grandes villes doit théoriquement prendre fin en novembre prochain.

Cette déclaration suit la publication d’un rapport commandé par l’exécutif sur les effets du dispositif actuellement appliqué dans une soixantaine de communes, dont Paris, Lyon ou Lille. Le document souligne des résultats jugés “ambivalents” : les loyers semblent globalement modérés, mais le système souffrirait de faiblesses dans son pilotage et son contrôle.

Un débat relancé sur l’avenir du dispositif

Le rapport pointe notamment des difficultés liées au manque de données fiables pour mesurer précisément les effets de l’encadrement sur le marché locatif. Ses auteurs estiment également que l’État ne dispose pas aujourd’hui d’outils suffisants pour assurer un contrôle efficace du dispositif.

Les défenseurs de l’encadrement des loyers redoutent désormais sa disparition pure et simple dans plusieurs villes faute de nouveau texte législatif. La Fondation pour le logement des défavorisés a lancé une pétition pour réclamer son maintien, tandis que certaines collectivités demandent une prolongation rapide de l’expérimentation.

Vincent Jeanbrun a toutefois annoncé l’ouverture prochaine d’une concertation avec les élus locaux et les parlementaires afin d’évaluer les suites à donner à cette politique de régulation du marché immobilier.