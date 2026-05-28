L’Iran et les États-Unis échangent des frappes près du détroit d’Ormuz

Les tensions entre Iran et les États-Unis ont franchi un nouveau cap jeudi avec des frappes militaires croisées autour du détroit d’Ormuz, quelques heures après que le président américain Donald Trump a rejeté les informations évoquant un accord imminent avec Téhéran.

Selon Reuters, les Gardiens de la révolution iraniens ont affirmé avoir ciblé une base aérienne américaine après des frappes américaines contre une opération de drones iranienne près de Bandar Abbas.

Un responsable américain cité par Reuters a indiqué que l’armée américaine avait mené des frappes contre un site militaire iranien lié aux drones dans la région du détroit d’Ormuz.

Cette escalade intervient après la diffusion par des médias iraniens d’informations affirmant qu’un compromis était en préparation entre Washington, Téhéran et Oman concernant la réouverture du trafic maritime dans le détroit stratégique. Donald Trump a rapidement démenti ces informations, les qualifiant de fausses.

Dans le même temps, le département du Trésor américain a annoncé de nouvelles sanctions contre un organisme iranien chargé de superviser le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Malgré des discussions indirectes et plusieurs tentatives de médiation, les divergences restent profondes entre les deux pays. L’Iran continue d’exiger la levée des sanctions économiques ainsi que la reconnaissance de ses droits nucléaires, tandis que Washington maintient la pression diplomatique et militaire.

Le détroit d’Ormuz demeure une voie maritime essentielle pour le commerce mondial de pétrole, ce qui alimente les inquiétudes internationales face à une possible aggravation du conflit dans la région du Golfe.