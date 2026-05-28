Les États-Unis sanctionnent l’autorité iranienne chargée du détroit d’Ormuz

Les États-Unis ont annoncé mercredi de nouvelles sanctions contre l’Autorité du détroit du Golfe persique, l’organisme créé par Iran pour administrer le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Selon le département américain du Trésor, cette autorité supervise les demandes de passage dans cette voie maritime stratégique, par laquelle transite environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole.

Washington accuse Téhéran d’utiliser le contrôle du détroit comme moyen de pression économique et géopolitique depuis la fermeture partielle du passage après le déclenchement du conflit opposant l’Iran aux États-Unis et à Israël le 28 février.

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a déclaré que « la dernière tentative de l’armée iranienne d’extorquer le commerce maritime mondial prouve que la colère économique a poussé le régime à rechercher désespérément des liquidités ».

Le Trésor américain a également averti que toute personne ou entreprise coopérant avec cette autorité iranienne pourrait être considérée comme soutenant les Gardiens de la révolution islamique et s’exposer à des sanctions américaines.

La semaine dernière, l’Autorité du détroit du Golfe persique avait diffusé une carte présentant ce qu’elle décrit comme une vaste « zone maritime contrôlée » autour du détroit d’Ormuz, renforçant les inquiétudes internationales concernant la liberté de navigation dans cette région stratégique.

Cette annonce intervient alors que les tensions militaires entre Washington et Téhéran se sont encore intensifiées ces dernières heures, avec des frappes croisées signalées près du détroit d’Ormuz.