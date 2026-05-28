Sébastien Bazin prépare déjà sa succession à la tête d’Accor

Le PDG du groupe hôtelier Accor, Sébastien Bazin, a évoqué pour la première fois la possibilité d’un départ avant la fin officielle de son mandat prévue en 2028. Lors de la dernière assemblée générale du groupe, le dirigeant a indiqué qu’il pourrait quitter ses fonctions plus tôt si le conseil d’administration identifiait rapidement un successeur capable de prendre le relais.

Cette prise de parole intervient dans un contexte de recomposition de l’actionnariat du géant hôtelier. Le fonds souverain qatari QIA a récemment réduit sa participation, tandis que le fonds Parvus Asset Management est devenu le principal actionnaire du groupe, modifiant les équilibres au sein du capital.

Une succession stratégique pour le géant hôtelier

À la tête d’Accor depuis douze ans, Sébastien Bazin a profondément transformé le groupe en multipliant les acquisitions et les marques, notamment avec l’intégration de Fairmont, Raffles ou Swissôtel. Sous sa direction, le groupe a également affiché des résultats financiers records en 2024 avec plus de 5,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Le dirigeant, dont le mandat avait pourtant été prolongé jusqu’en 2028 il y a un an, insiste désormais sur la nécessité de préparer l’avenir du groupe face aux mutations rapides du secteur hôtelier et à l’essor de l’intelligence artificielle. Son futur successeur devra notamment poursuivre la stratégie de montée en gamme et la réorganisation engagée ces dernières années au sein d’Accor.