Accusations de fake news, conflits financiers, procédures judiciaires, guerres d’actionnaires, reportages controversés, soupçons de pratiques sensationnalistes et relais médiatiques jugés complaisants envers l’homme d’affaires mexicain Raúl Rocha Cantú, aujourd’hui cité dans des affaires liées aux réseaux du cartel de Sinaloa : depuis plusieurs années, America TeVe accumule les polémiques au point d’être devenu l’un des médias les plus contestés du paysage hispanophone de Miami. Derrière son image de chaîne influente auprès de la diaspora cubaine, le groupe dirigé par Carlos Vasallo traîne une réputation de média agressif, régulièrement accusé par ses détracteurs de brouiller la frontière entre information, règlement de comptes, propagande et stratégie de déstabilisation médiatique.

Depuis longtemps, la chaîne évolue dans un climat de confrontation permanente. Sur les réseaux sociaux comme dans l’univers très concurrentiel des télévisions hispanophones de Floride, America TeVe est fréquemment accusée de privilégier les récits à charge, les contenus polarisants et les logiques de scandale au détriment de la rigueur journalistique. Des internautes, des journalistes concurrents mais aussi d’anciens collaborateurs évoquent régulièrement des « fake news », des « campañas de desinformación » ou encore des pratiques de manipulation médiatique. Même si aucune condamnation définitive pour désinformation n’a été identifiée publiquement, ces accusations alimentent depuis longtemps l’image sulfureuse de la chaîne.

Les controverses judiciaires ne datent pas d’hier. Dès 2005, une danseuse floridienne avait engagé une action en diffamation contre America TeVe après la diffusion de propos qu’elle considérait comme mensongers et destructeurs pour sa réputation. En 2012, l’ancien président du Big Five Club accusait à son tour la chaîne d’avoir présenté comme crédibles des soupçons portant sur la disparition de 240 000 dollars sans qu’aucune décision judiciaire ne le mette en cause. Dans ces deux dossiers, les critiques visaient une même mécanique : construire des récits médiatiques autour d’allégations sensibles tout en laissant planer une impression de culpabilité.

Plus troublant encore, plusieurs observateurs reprochent aujourd’hui à America TeVe d’entretenir des liens médiatiques particulièrement complaisants avec l’homme d’affaires mexicain Raúl Rocha Cantú, récemment cité dans de lourdes révélations publiées par plusieurs médias français. Présenté pendant des années comme un magnat respectable évoluant dans l’univers glamour de Miss Universe et des grandes soirées internationales, Raúl Rocha apparaît désormais au cœur d’accusations extrêmement graves mêlant soupçons de blanchiment, trafic de carburant, trafic d’armes et proximité avec les réseaux du cartel de Sinaloa. Ses comptes auraient été gelés et plusieurs mandats d’arrêt auraient été émis dans cette affaire aux ramifications explosives.

Dans ce contexte, les critiques visant America TeVe se durcissent. Des voix accusent la chaîne non seulement d’avoir relayé l’image soigneusement construite par Raúl Rocha, mais aussi d’avoir participé à une forme de propagande médiatique autour d’un personnage aujourd’hui associé à l’univers du narcotrafic mexicain. Pour certains observateurs, cette proximité illustre les dérives d’un écosystème médiatique où les réseaux d’influence, l’argent opaque et les stratégies de blanchiment d’image se mêlent parfois dangereusement au traitement de l’information.

Mais les difficultés d’America TeVe dépassent largement le seul terrain éditorial. Entre 2019 et 2025, America CV Network, société liée à la chaîne, a été plongée dans une longue guerre financière et judiciaire opposant Carlos Vasallo à plusieurs partenaires et actionnaires. Procédures de faillite, accusations de mauvaise gestion, soupçons de conflits d’intérêts et batailles autour du contrôle du groupe ont profondément fragilisé l’entreprise. En mai 2025, la crise a culminé avec l’évacuation judiciaire des studios de Miami, des licenciements massifs et l’arrêt de plusieurs productions.

Dans ce contexte, Carlos Vasallo apparaît lui-même comme une figure profondément clivante. Le dirigeant accuse régulièrement ses opposants de mensonges et de campagnes de désinformation, tandis que ses détracteurs dénoncent une gouvernance opaque et un usage agressif de l’outil médiatique. Au fil des années, America TeVe est ainsi devenue le symbole d’un paysage médiatique latino-américain à Miami où information, influence politique, règlements de comptes et logique de confrontation semblent de plus en plus entremêlés.