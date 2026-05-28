L’Australie prolonge la quarantaine des passagers d’un navire de croisière touché par le hantavirus

L’Australie a annoncé jeudi la prolongation de la quarantaine imposée aux passagers rapatriés d’un navire de croisière de luxe battant pavillon néerlandais touché par une épidémie de hantavirus.

Le ministre australien de la Santé, Mark Butler, a indiqué que la période d’isolement serait portée à 42 jours au total, jusqu’au 23 juin, conformément aux recommandations des autorités sanitaires.

Quatre citoyens australiens, un résident permanent et un ressortissant néo-zélandais sont actuellement confinés dans un centre de quarantaine près de Perth, en Australie-Occidentale, depuis leur retour le 15 mai après avoir séjourné à bord du navire MV Hondius.

Les passagers devaient initialement rester isolés jusqu’au 5 juin, mais les autorités ont décidé de prolonger la mesure par précaution face aux risques liés au hantavirus.

« Les passagers ont été informés des recommandations et de la décision du gouvernement. Je suis heureux de dire qu’ils se portent bien », a déclaré Mark Butler.

Le hantavirus est une maladie virale rare mais potentiellement grave, généralement transmise à l’être humain par des rongeurs infectés ou par contact avec leurs excréments et leurs sécrétions.