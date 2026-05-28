Les températures mondiales pourraient atteindre des niveaux quasi records jusqu’en 2030

Les températures mondiales devraient rester proches de niveaux records au cours des cinq prochaines années, selon un rapport conjoint publié par l’Organisation météorologique mondiale et le Met Office.

Le rapport estime qu’il existe une forte probabilité que la température moyenne mondiale dépasse temporairement le seuil de 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels d’ici à 2030, seuil considéré comme critique dans la lutte contre le changement climatique.

Les scientifiques avertissent également que le réchauffement sera particulièrement marqué dans l’Arctique, où les températures hivernales devraient augmenter à un rythme plus de trois fois supérieur à la moyenne mondiale.

Selon l’étude, un puissant phénomène El Niño pourrait contribuer à de nouveaux records de chaleur dans les prochaines années, en accentuant les effets du réchauffement climatique causé par les émissions de gaz à effet de serre.

Les experts soulignent que ces hausses de température risquent d’entraîner davantage d’événements climatiques extrêmes, notamment des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations et une accélération de la fonte des glaciers et du pergélisol.

Les auteurs du rapport rappellent toutefois qu’un dépassement temporaire du seuil de 1,5 °C ne signifie pas automatiquement que l’objectif fixé par l’Accord de Paris est définitivement perdu, mais ils avertissent que la fenêtre pour limiter durablement le réchauffement climatique continue de se réduire.