Le chef Megaron promet de perpétuer l’héritage du leader indigène brésilien Raoni

Le chef indigène brésilien Megaron Txucarramae, figure historique du peuple Kayapo âgée de 75 ans, affirme vouloir poursuivre le combat mené depuis des décennies par son oncle, le célèbre chef Raoni, pour la défense des peuples autochtones et de la forêt amazonienne.

Dans un entretien accordé à Reuters depuis le village de Pykany, situé sur le territoire indigène de Menkragnoti dans l’État du Pará, Megaron a déclaré qu’il entendait préserver l’héritage politique et culturel de Raoni, devenu l’un des symboles mondiaux de la lutte pour les droits des peuples autochtones au Brésil.

Megaron a mis en garde contre les menaces croissantes pesant sur les communautés indigènes, notamment la déforestation, l’exploitation minière illégale, le changement climatique et les projets législatifs susceptibles de limiter les droits territoriaux des peuples autochtones.

Le dirigeant Kayapo estime également que les populations indigènes doivent renforcer leur représentation politique afin de mieux défendre leurs intérêts au sein des institutions brésiliennes.

Selon lui, la préservation des traditions et des terres ancestrales est essentielle non seulement pour les peuples autochtones, mais aussi pour la protection de l’Amazonie et de l’équilibre climatique mondial.

Le chef Raoni, âgé de plus de 90 ans, est devenu au fil des décennies une personnalité internationale grâce à son combat contre la destruction de la forêt amazonienne et pour la reconnaissance des droits des peuples indigènes du Brésil.