Suisse : une attaque au couteau dans une gare de Winterthour fait trois blessés, un suspect arrêté

Un homme a blessé trois personnes lors d’une attaque au couteau survenue dans une gare de Winterthour, dans le nord de la Suisse, près de Zurich. L’auteur présumé a été arrêté par les forces de l’ordre peu après les faits, a indiqué la police locale.

Selon les autorités, l’attaque s’est produite peu après 6 h 30 (heure locale). Le suspect, un ressortissant suisse âgé de 31 ans, a été interpellé sur place. Les trois victimes ont été transportées à l’hôpital pour y recevoir des soins, leur état n’ayant pas été précisé dans l’immédiat.

Des éléments rapportés par des médias suisses, dont Blick, indiquent qu’une vidéo circulant après l’attaque montrerait un homme sortant en courant du hall de la gare en criant « Allahu Akbar », une expression arabe signifiant « Dieu est grand ». Un témoin cité par le journal affirme également que l’individu tenait un couteau, tandis que des passants paniquaient et prenaient la fuite.

La police a précisé que les motivations du suspect restent pour l’heure inconnues et font l’objet d’une enquête. Les autorités n’ont pas confirmé les éléments rapportés par les témoins ou les images relayées par la presse.

L’incident a provoqué une importante mobilisation policière autour de la gare et dans ses environs, le temps de sécuriser la zone et de prendre en charge les victimes. L’enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes de l’attaque et les intentions de l’auteur présumé.