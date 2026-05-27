Samir Nasri, qui avait vécu la qualification du PSG comme un deuil, absent de la finale de la Ligue des champions

Déjà absent l’an passé lors de la finale de Ligue des champions être le PSG et l’Inter Milan, Samir Nasri ne sera pas au bord du terrain sur Canal+ pour la finale entre Paris et Arsenal. Officiellement, les insultes reçues à Munich n’expliquent rien. Mais l’ancien Marseillais traîne une image de consultant incapable de vivre sereinement les succès parisien.

Samir Nasri en retrait pour PSG-Arsenal

Samir Nasri ne sera pas à Budapest, samedi, pour commenter au plus près la finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Le consultant de Canal+ interviendra seulement après la rencontre, dans l’émission de débriefing programmée en prime time, depuis Paris. Explication officielle : Canal+ préfère envoyer des profils plus identifiés aux deux clubs finalistes. Robert Pirès pour Arsenal, David Ginola pour le PSG. Samir Nasri, lui, se présente comme une voix plus neutre. Mais autour de son absence, difficile de ne pas voir autre chose qu’une volonté de l’ancien Marseillais de ne pas vivre potentiellement de trop près un nouveau triomphe du PSG.

À Munich, Nasri avait très mal vécu la qualification parisienne

Le 6 mai dernier, Samir Nasri était présent à Munich pour la demi-finale retour entre le Bayern et le PSG. Ce soir-là, Paris a validé sa qualification pour la finale de la Ligue des champions. Une soirée historique pour le club parisien, mais visiblement beaucoup moins joyeuse pour l’ancien joueur de l’OM. Interrogé par L’Équipe, Nasri confirme avoir été insulté par des supporters parisiens à l’Allianz Arena. Il tente toutefois de minimiser l’épisode : « Oui, c’est vrai. Mais ça fait partie du jeu en tant qu’ancien Marseillais. »

“Ce n’est pas pour cela que je ne vais pas à Budapest”

L’ancien international français assure que les insultes reçues à Munich n’ont aucun lien avec sa non-présence au bord du terrain pour la finale : « Ce n’est pas pour cela que je ne vais pas à Budapest pour la finale. » Il explique que, pour une affiche PSG-Arsenal, Canal+ a préféré miser sur deux anciens joueurs plus fortement associés aux clubs concernés : « Il vaut mieux avoir Robert Pirès qui est à fond pour les Gunners et David Ginola qui est à fond pour le PSG que quelqu’un de neutre, comme moi, sur le plateau. »

L’argument s’entend. Il est même cohérent d’un point de vue télévisuel. Mais il ne suffit pas totalement à dissiper le malaise. Car contrairement à ce qu’il essaye de faire croire, Samir Nasri n’est pas du tout “neutre”. Il est aussi un ancien joueur de l’OM, club rival historique du PSG, et ses réactions face aux succès parisiens sont souvent scrutées avec une attention particulière.

Une absence qui rappelle déjà celle de l’an passé

Cette nouvelle absence réveille surtout un précédent. Déjà l’année passée, Nasri n’avait pas été au premier rang d’un grand moment européen du PSG, évoquant alors une blessure au mollet. Une excuse qui ne dupe personne, Pour ses détracteurs, cela ressemblait à une échappatoire commode. Une manière d’éviter d’être aux premières loges d’un moment que beaucoup de Marseillais vivent difficilement : voir le PSG s’emparer de la Ligue des champions. Cette fois encore, l’ancien Marseillais ne sera pas sur place…

Samedi soir, Samir Nasri ne sera donc pas à Budapest. Il sera à Paris, en studio, à commenter après coup une finale qu’il ne vivra pas au bord du terrain. Officiellement, ce n’est ni à cause des insultes, ni à cause du PSG, ni à cause de son passé marseillais. Mais dans le football, les absences parlent parfois beaucoup plus que les mots…