Agnès Jaoui explore l’après-#MeToo dans les coulisses d’un opéra

Avec L’Objet du délit, présenté hors compétition au Festival de Cannes avant sa sortie en salles ce 27 mai, Agnès Jaoui signe une comédie dramatique qui ausculte les rapports entre hommes et femmes à l’ère post-#MeToo. Pour son premier film réalisé sans Jean-Pierre Bacri, disparu en 2021, la cinéaste choisit le monde de l’opéra et une nouvelle adaptation des Noces de Figaro pour interroger les mécanismes de domination, les rapports de pouvoir et les bouleversements provoqués par la libération de la parole.

Une production lyrique rattrapée par une accusation

Le film suit les répétitions mouvementées d’une mise en scène modernisée des Noces de Figaro, dirigée par Mirabelle, une jeune metteuse en scène très engagée sur les questions féministes et suivie de près sur les réseaux sociaux. Autour d’elle gravitent une galerie de personnages aux intérêts divergents : une ancienne diva incarnée par Agnès Jaoui, un chef d’orchestre joué par Daniel Auteuil inquiet de possibles révélations sur son passé, ou encore une jeune chanteuse débutante imposée par son père mécène.

L’équilibre fragile de cette production vole en éclats lorsqu’une accusation d’agression sexuelle surgit au cœur de l’équipe artistique. Le film s’attache alors à montrer les réactions des différents protagonistes, entre incompréhension, malaise, solidarité ou défense instinctive des anciens schémas. Dans un entretien accordé à franceinfo Culture, Agnès Jaoui explique avoir choisi l’opéra de Mozart parce qu’il permettait justement de mesurer “ce qui a changé, et ce qui n’a pas changé” dans les rapports de domination depuis Beaumarchais.

Une satire sociale portée par un casting solide

Fidèle à son goût pour les dialogues ironiques et les situations grinçantes, Agnès Jaoui mêle humour et tension sociale dans une mise en scène où les malentendus et les conflits de générations prennent une place centrale. Le film joue volontairement avec certains clichés pour mieux les retourner et confronter chaque personnage à ses contradictions.

Autour de Jaoui et Daniel Auteuil, Eye Haïdara, Tiphaine Daviot ou encore Oussama Kheddam composent une troupe qui donne vie à cette réflexion collective sur l’héritage patriarcal du milieu artistique. Entre répétitions d’opéra, luttes d’influence et prises de conscience maladroites, L’Objet du délit questionne les conséquences concrètes de #MeToo sans abandonner la comédie.

Le long-métrage, distribué par StudioCanal, se conclut sur une note plus lumineuse, dans l’esprit des Noces de Figaro, tout en laissant entendre que les transformations engagées restent encore incomplètes.