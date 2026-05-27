Julien Cohen dézingue Jean-Luc Mélenchon : «Avec ses propos antisémites, ce mec est une sous-m*rde!»

Invité de l’émission Le Jet de Luxe, Julien Cohen, ancien antiquaire d’Affaire Conclue, a vivement pris à partie Jean-Luc Mélenchon, déclarant : « Avec ses propos antisémites, ce mec est une sous-m*rde ! »

« Le Jean-Luc Mélenchon d’il y a 20 ans n’a rien à voir avec le Jean-Luc Mélenchon d’aujourd’hui »

Dans la suite de son intervention, Julien Cohen estime que Jean-Luc Mélenchon aurait profondément changé au fil des années : « Le Jean-Luc Mélenchon d’il y a 20 ans n’a rien à voir avec le Jean-Luc Mélenchon d’aujourd’hui. Il fait ça parce que la politique, c’est un métier. Et quand vous perdez votre métier, vous perdez votre salaire », a-t-il déclaré.

Selon lui, les prises de position actuelles de Jean-Luc Mélenchon seraient liées à une stratégie politique destinée à conserver une influence électorale.

Julien Cohen accuse Mélenchon de chercher de nouveaux électeurs

Julien Cohen poursuit en affirmant que Jean-Luc Mélenchon tenterait de compenser la perte d’une partie de son électorat : « Il fait ça pour continuer à toucher son salaire. Donc, il s’est dit qu’après tout, les Français ne votent plus pour lui. Eh bien, on va les trouver ailleurs ».

« Dans deux ans, il est fini »

Julien Cohen conclut son intervention en visant directement l’âge et l’avenir politique de Jean-Luc Mélenchon : « Dans deux ans, il est fini. Il a l’âge d’un papy. Donc, il ne sera pas élu parce qu’il faut que la France soit idiote pour voter pour un abruti pareil ».