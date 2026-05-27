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Julien Cohen dézingue Jean-Luc Mélenchon : «Avec ses propos antisémites, ce mec est une sous-m*rde!»

27 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
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Julien Cohen dézingue Jean-Luc Mélenchon : «Avec ses propos antisémites, ce mec est une sous-m*rde!»

Invité de l’émission Le Jet de Luxe, Julien Cohen, ancien antiquaire d’Affaire Conclue, a vivement pris à partie Jean-Luc Mélenchon, déclarant : « Avec ses propos antisémites, ce mec est une sous-m*rde ! »

« Le Jean-Luc Mélenchon d’il y a 20 ans n’a rien à voir avec le Jean-Luc Mélenchon d’aujourd’hui »

Dans la suite de son intervention, Julien Cohen estime que Jean-Luc Mélenchon aurait profondément changé au fil des années : « Le Jean-Luc Mélenchon d’il y a 20 ans n’a rien à voir avec le Jean-Luc Mélenchon d’aujourd’hui. Il fait ça parce que la politique, c’est un métier. Et quand vous perdez votre métier, vous perdez votre salaire », a-t-il déclaré.

Selon lui, les prises de position actuelles de Jean-Luc Mélenchon seraient liées à une stratégie politique destinée à conserver une influence électorale.

Julien Cohen accuse Mélenchon de chercher de nouveaux électeurs

Julien Cohen poursuit en affirmant que Jean-Luc Mélenchon tenterait de compenser la perte d’une partie de son électorat : « Il fait ça pour continuer à toucher son salaire. Donc, il s’est dit qu’après tout, les Français ne votent plus pour lui. Eh bien, on va les trouver ailleurs ».

« Dans deux ans, il est fini »

Julien Cohen conclut son intervention en visant directement l’âge et l’avenir politique de Jean-Luc Mélenchon : « Dans deux ans, il est fini. Il a l’âge d’un papy. Donc, il ne sera pas élu parce qu’il faut que la France soit idiote pour voter pour un abruti pareil ».

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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