Simon Le Baron prend les commandes de la matinale de franceinfo

Franceinfo tient son nouveau visage du matin. Simon Le Baron prendra les commandes de la matinale de la station à la rentrée, succédant à Jérôme Chapuis, qui quittera Radio France à la fin de la saison après trois années à la tête de cette tranche stratégique.

Un retour sur une antenne qu’il connaît bien

Actuel journaliste à France Inter, Simon Le Baron n’arrive pas en terrain inconnu. Avant de rejoindre la première radio de France, il a déjà passé plusieurs années à franceinfo, où il s’est imposé comme une voix familière de l’antenne. Son parcours au sein de Radio France a débuté en 2011 dans le réseau local, avant une arrivée à franceinfo en 2012, puis un passage à France Inter en 2020.

À France Inter, il s’est notamment illustré comme grand reporter, journaliste politique chargé du suivi de l’Élysée, et remplaçant régulier à la matinale pendant les périodes de congés. Une expérience matinale qui a pesé dans le choix de franceinfo pour renouveler son rendez-vous phare du matin.

Un choix politique à l’approche de 2027

La nomination de Simon Le Baron marque aussi un choix éditorial. Spécialiste de la vie politique, il arrive à un moment clé pour franceinfo, alors que la prochaine présidentielle se profile en 2027. Sa connaissance des institutions, des campagnes et du débat public doit permettre à la station de renforcer son traitement politique dans une tranche très exposée.

Le journaliste copilotera également l’entretien politique de 8h30 avec Agathe Lambret. Il remplace ainsi Paul Larrouturou à ce rendez-vous, tandis qu’Agathe Lambret est reconduite.

Jérôme Chapuis tourne la page après trois saisons

Cette arrivée fair suite à l’annonce du départ de Jérôme Chapuis, aux commandes de la matinale depuis septembre 2023. L’ancien directeur de la rédaction de La Croix a décidé de quitter non seulement la matinale, mais aussi le groupe Radio France, à l’issue de la saison.