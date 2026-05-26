MÉDIAS Télévision

Simon Le Baron prend les commandes de la matinale de franceinfo

26 mai 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
img_6150.jpg
Simon Le Baron prend les commandes de la matinale de franceinfo

Franceinfo tient son nouveau visage du matin. Simon Le Baron prendra les commandes de la matinale de la station à la rentrée, succédant à Jérôme Chapuis, qui quittera Radio France à la fin de la saison après trois années à la tête de cette tranche stratégique. 

Un retour sur une antenne qu’il connaît bien

Actuel journaliste à France Inter, Simon Le Baron n’arrive pas en terrain inconnu. Avant de rejoindre la première radio de France, il a déjà passé plusieurs années à franceinfo, où il s’est imposé comme une voix familière de l’antenne. Son parcours au sein de Radio France a débuté en 2011 dans le réseau local, avant une arrivée à franceinfo en 2012, puis un passage à France Inter en 2020. 

À France Inter, il s’est notamment illustré comme grand reporter, journaliste politique chargé du suivi de l’Élysée, et remplaçant régulier à la matinale pendant les périodes de congés. Une expérience matinale qui a pesé dans le choix de franceinfo pour renouveler son rendez-vous phare du matin. 

Un choix politique à l’approche de 2027

La nomination de Simon Le Baron marque aussi un choix éditorial. Spécialiste de la vie politique, il arrive à un moment clé pour franceinfo, alors que la prochaine présidentielle se profile en 2027. Sa connaissance des institutions, des campagnes et du débat public doit permettre à la station de renforcer son traitement politique dans une tranche très exposée. 

Le journaliste copilotera également l’entretien politique de 8h30 avec Agathe Lambret. Il remplace ainsi Paul Larrouturou à ce rendez-vous, tandis qu’Agathe Lambret est reconduite. 

Jérôme Chapuis tourne la page après trois saisons

Cette arrivée fair suite à l’annonce du départ de Jérôme Chapuis, aux commandes de la matinale depuis septembre 2023. L’ancien directeur de la rédaction de La Croix a décidé de quitter non seulement la matinale, mais aussi le groupe Radio France, à l’issue de la saison. 

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon