Édouard Philippe maintient son déplacement à Kiev malgré les menaces russes

Candidat à l’élection présidentielle de 2027, Édouard Philippe est attendu ce mardi à Kiev malgré les récentes menaces formulées par la Russie contre la capitale ukrainienne. L’ancien Premier ministre français et maire du Le Havre doit participer au Sommet international des villes et des régions organisé par les autorités ukrainiennes.

Le dirigeant d’Horizons a publié lundi soir une vidéo depuis la gare de Chelm, dans l’est de la Pologne, expliquant rejoindre Kiev en train de nuit. Édouard Philippe affirme vouloir témoigner de la solidarité des collectivités européennes envers l’Ukraine face à l’offensive russe.

Moscou appelle les étrangers à quitter Kiev

Ce déplacement intervient dans un contexte de très fortes tensions sécuritaires après plusieurs bombardements massifs menés ces derniers jours contre Kiev. Selon les autorités ukrainiennes, ces attaques ont fait au moins quatre morts et une centaine de blessés au cours du week-end.

La diplomatie russe a appelé lundi les ressortissants étrangers ainsi que les personnels diplomatiques présents dans la capitale ukrainienne à quitter la ville « dès que possible ». Le ministère russe des Affaires étrangères a également évoqué de futures frappes visant des « centres de décision » et des infrastructures du complexe militaro-industriel ukrainien.

le camp Philippe assume un déplacement symbolique

L’entourage d’Édouard Philippe assure que ce déplacement ne constitue pas une prise de risque inconsidérée mais répond à une invitation officielle des autorités ukrainiennes. Le maire du Havre s’était déjà rendu à plusieurs reprises en Ukraine depuis le début du conflit.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andriï Sybiha a de son côté exhorté les partenaires occidentaux de Kiev à ne pas « céder au chantage russe » et à poursuivre leur soutien militaire et politique à l’Ukraine face à l’intensification des frappes russes.